幼兒感冒後聽力下降？應小心積液性中耳炎

圖片來源 ／健康醫療網

3歲的佑佑最近說有點聽不到，到醫院檢查後，發現是積液性中耳炎，媽媽擔心是不是因為反覆生病感冒造成，台灣亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師許哲綸表示，中耳積水在幼兒是很常見的疾病，3歲前的幼兒至少都會得過一次，成人相對少見。通常發作於急性中耳炎或上呼吸道感染之後，在急性症狀消退之後，積液在中耳部位。

幼兒耳咽管短 感冒時細菌容易跑至中耳

耳朵構造以耳膜為界，往外是外耳，往內是中耳、內耳。積液性中耳炎指的是中耳腔有液體，造成聽力障礙及耳朵悶塞感、腫脹、痛，有時會發燒，幼兒若無法表達時便會哭鬧不已。許哲綸醫師解釋，依發病年齡分為兒童型及成人型，成人較少見，常見於兒童是因為構造問題，幼兒耳咽管短且略呈水平，連結鼻腔及中耳腔，感冒時細菌易經由耳咽管跑到中耳腔，其他可能原因還有過敏 、腺樣體肥大、鼻竇炎等。

90%中耳積水3個月內痊癒 少數需積極介入

耳咽管主要功能為調節內外壓力，當感冒影響排氣排水功能，無法正常運作時，即有可能使液體積存，或是急性中耳炎後發炎。許哲綸醫師指出，通常約90%的中耳積水會在3個月內自行改善，若有持續性中耳積液，有可能影響聽力，甚至交際及孩童學習狀況。

一般急性中耳炎治療以口服抗生素為主，療程約2至3周；而積液性中耳炎不以抗生素治療主軸，視情況給予抗組織胺或類固醇以減少積液；許哲綸進一步說明，因為肺炎鏈球菌是孩童急性中耳炎的主要致病菌，容易繼發引起中耳積水，因此施打疫苗 也能降低機率。若腺樣體肥厚者、反覆發作、影響雙側聽力及生活時，可於耳膜開一小孔讓積液流出，傷口約1周內癒合，或考慮中耳通氣管手術治療，放置後約6-12個月後會自然脫落。

曾患中耳炎幼兒 避免平躺喝奶

若幼兒感冒後反應變鈍，可能因中耳積液影響聽力，應帶回門診診治。許哲綸醫師提醒，預防感冒可避免中耳炎；若曾患有中耳炎的幼兒，建議避免平躺吸奶嘴、以奶瓶飲奶，此行為會加劇鼻咽管開合，提高中耳炎風險。

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資料來源：健康醫療網

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