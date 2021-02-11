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與家人吃火鍋…肉、蛋沒熟 4歲童腸胃炎

余采瀅
學齡前幼兒腸胃道還沒有發育完全，食材最好清洗乾淨並烹煮全熟。(圖／台中慈濟醫院提供)
學齡前幼兒腸胃道還沒有發育完全，食材最好清洗乾淨並烹煮全熟。(圖／台中慈濟醫院提供)

四歲女童與家人共吃火鍋，不小心吃到沒有完全煮熟的肉、蛋，導致發燒逾38度，且上吐下瀉，確診為沙門氏菌感染腸胃炎。台灣台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿提醒家長，放寒假與春節期間，聚餐機會大增，必須特別注意飲食安全。

李敏駿表示，一名四歲女童發燒逾38度，且上吐下瀉到醫院就診，經收治住院檢查，在摻雜血液跟黏液的糞便中檢驗出沙門氏菌，確診為沙門氏菌感染腸胃炎。同時孩子的爸媽也有腹痛腹瀉症狀。追問發現，原來是氣溫太低，全家人共吃火鍋，可能是吃到沒有完全煮熟的肉、蛋，隔天就出現不適症狀。病童腹瀉嚴重，家人在清理他的排泄物時沒有做好清潔消毒，相互傳染，結果變成一家人都感染。

多數人特別愛吃半生不熟的蛋黃、微微帶血的肉，認為鮮嫩有口感。李敏駿說，三分、五分、七分、八分熟度對大人可能沒問題，但學齡前的幼兒腸胃道還沒有發育完全，所有食材都必須清洗乾淨，而且不能只涮個兩下，還半生不熟就讓幼童吃下肚，就容易產生細菌腸胃感染。

李敏駿也提醒，寒假與春節期間，飲食與生活作息都跟平時不一樣，糖與含糖飲料吃太多，不只正餐吃不下，含糖飲料會抑制生長，造成肥胖，未注意口腔清潔還會有蛀牙風險。

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