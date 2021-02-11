膝關節置換術 微創髓外腔導引更準

雙膝術後。（圖／蔡沅欣醫師提供）

70歲的蕭先生務農數十年，近年來雙膝出現疼痛，尤其是右膝，在走動、蹲下時更是疼痛，二年前就醫診斷為退化性關節炎，醫師建議他右膝先做人工膝關節置換，不過他說左腳還可以用，不急著開刀，就先以消炎止痛藥控制。未料，幾個月前雙膝疼痛變嚴重，只好接受人工膝關節置換手術。

人工關節置換術經過數十年的演進，已有很好的預後。四、五十年前，人工膝關節置換幾乎是目測角度，用肉眼決定要切多少、補多少，準確度不甚精確；後來發展以導引桿插入髓內腔定位的手術方式，但並非每一位病人皆可使用，有些人的骨頭是彎的，還有曾經骨折內置鋼板鋼釘的人，骨髓桿發揮不了定位導引效果，以至術後髖、膝、踝三關節不在一直線上，影響人工關節的穩定度、耐久度。

另一風險是骨髓腔內有很多脂肪，導引桿置入髓內腔恐造成脂肪栓塞而影響心肺功能，尤其是老人及兩隻腳同時手術者，要特別注意。

近年來膝關節置換術發展出微創髓外腔導引系統，利用下肢的全長X光片做精準的術前規畫、在手術中透過精準量測與微調、得到類電腦導航的準確手術效果，加上術中關節測距尺可檢驗與調整韌帶鬆緊度，手術能達到醫師與病患都滿意的結果，且有健保 給付。

微創髓外腔導引系統，術中不必破壞骨髓腔，出血量少、感染風險降低，手術安全性提高，下肢軸位對正效果好；這套系統經發表在國際醫學期刊，獲得國際骨科界的認同。在秀傳醫院已有一千多成功的案例。