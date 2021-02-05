華人社區新冠確診率為何飆高？醫生分析原因
新年伊始，紐約州確診病例破百萬，第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛及布碌崙(布魯克林)地區近期疫情指數直線飆升。對此，亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高醫生表示，華裔民眾疲於防疫的心態、使用了不具備防疫功能的布料口罩、越來越多違反市府規定的戶外餐廳以及民眾對疫苗的理解錯誤等因素，導致當地的確診率飆升，他呼籲商民提高警惕，切忌掉以輕心，加速病毒擴散。
劉季高醫生表示，在節日期間紐約疫情日益嚴重，尤其是華人聚集的地區確診病例再度飆升。染疫人數的增加，一方面說明華裔民眾自我篩檢意願較高，另一方面則顯示，經過十個月的防疫，部分華裔民眾的防疫意識逐漸減弱，不願以居家方式避免疫情傳播。
以法拉盛市中心越來越多的戶外餐廳為例，部分餐廳只是在戶外搭建一個更小的「室內餐廳」，每張桌子相隔不到六呎，為了保暖，一些餐廳甚至不透風，前來用餐的顧客更易感染病毒。
此外，雖然紐約戴口罩的民眾越來越多，但街頭流行樣式多樣的布口罩與其他材質口罩，並不能防止新冠病毒傳播。民眾應購買一級到三級的醫用口罩，以正確方式佩戴，定期更換，讓口罩真正起到防疫的作用。
州長葛謨1月初再次更新注射疫苗的消息，因疫情飆升，葛謨已將私人醫生診所內尚未接種疫苗的前台雇員、醫生助理與護士等排上日程，並已開始逐步注射。
劉季高醫生表示，民眾對新冠疫苗仍有諸多誤區。他表示，目前投入的兩種輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)疫苗，注射一段時間後，才可能在人體內產生抗體，且有效率為95%左右，意味著民眾注射後仍有可能染疫。此外，一些民眾注射疫苗前，可能已經被病毒傳染，但因為無症狀者他們在不知情下接種疫苗，若之後不採取任何防疫措施，仍會把病毒傳染給其他民眾。
劉季高醫生建議，商家與民眾應遵守紐約政府頒布的防疫規定，除了佩戴口罩、保持六呎的社交距離外，還應減少外出與聚會，若出現發燒、咳嗽與疲倦等症狀，應及時檢測，若檢測結果為陽性，需要居家隔離。
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