華人社區新冠確診率為何飆高？醫生分析原因

華人聚集的法拉盛等地區近期疫情未見緩解。(記者顏嘉瑩/攝影)

新年伊始，紐約州確診病例破百萬，第二波疫情 來襲，華人聚集的法拉盛及布碌崙(布魯克林)地區近期疫情指數直線飆升。對此，亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高醫生表示，華裔民眾疲於防疫 的心態、使用了不具備防疫功能的布料口罩、越來越多違反市府規定的戶外餐廳以及民眾對疫苗 的理解錯誤等因素，導致當地的確診率飆升，他呼籲商民提高警惕，切忌掉以輕心，加速病毒擴散。

劉季高醫生表示，在節日期間紐約疫情日益嚴重，尤其是華人聚集的地區確診病例再度飆升。染疫人數的增加，一方面說明華裔民眾自我篩檢意願較高，另一方面則顯示，經過十個月的防疫，部分華裔民眾的防疫意識逐漸減弱，不願以居家方式避免疫情傳播。

以法拉盛市中心越來越多的戶外餐廳為例，部分餐廳只是在戶外搭建一個更小的「室內餐廳」，每張桌子相隔不到六呎，為了保暖，一些餐廳甚至不透風，前來用餐的顧客更易感染病毒。

此外，雖然紐約戴口罩的民眾越來越多，但街頭流行樣式多樣的布口罩與其他材質口罩，並不能防止新冠病毒傳播。民眾應購買一級到三級的醫用口罩，以正確方式佩戴，定期更換，讓口罩真正起到防疫的作用。

州長葛謨1月初再次更新注射疫苗的消息，因疫情飆升，葛謨已將私人醫生診所內尚未接種疫苗的前台雇員、醫生助理與護士等排上日程，並已開始逐步注射。

劉季高醫生表示，民眾對新冠疫苗仍有諸多誤區。他表示，目前投入的兩種輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)疫苗，注射一段時間後，才可能在人體內產生抗體，且有效率為95%左右，意味著民眾注射後仍有可能染疫。此外，一些民眾注射疫苗前，可能已經被病毒傳染，但因為無症狀者他們在不知情下接種疫苗，若之後不採取任何防疫措施，仍會把病毒傳染給其他民眾。

劉季高醫生建議，商家與民眾應遵守紐約政府頒布的防疫規定，除了佩戴口罩、保持六呎的社交距離外，還應減少外出與聚會，若出現發燒、咳嗽與疲倦等症狀，應及時檢測，若檢測結果為陽性，需要居家隔離。