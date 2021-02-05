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關節疼痛無法握筆寫字 竟是類風濕性關節炎上身

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

35歲的王老師，五年前，上課寫白板時，手指關節出現莫名疼痛，甚至無法提筆寫字，經就醫檢查罹患了類風濕性關節炎。王老師一直想要生小孩，卻擔心藥物治療影響生育，不願按時服藥，導致關節嚴重變形，醫師暸解原因後，與王老師溝通調整用藥，並申請生物製劑介入治療，最終，王老師順利懷上雙胞胎，病情也獲得妥善的控制。

類風濕性關節炎破壞小關節 延誤治療恐影響生活品質

林口長庚醫院風濕過敏免疫科主治醫師李蒔青表示，類風濕性關節炎多侵犯小關節為主，在我們生活中會頻繁使用雙手及雙腳，若手腕、手指頭關節、腳踝、腳趾頭、腳板關節變形了，會對生活造成極大的不便，所以類風濕性關節炎一定要早期治療，避免因小關節變形而影響生活品質。

類風濕性關節炎新福音 生物製劑有效控制病情

李蒔青醫師說明，針對類風濕性關節炎治療，會先使用口服免疫調節劑及搭配類固醇或非類固醇消炎止痛藥。若治療半年仍效果不佳，或沒有達到預期成效，就會使用生物製劑介入治療。

生物製劑對患者真的是一大福音，過去很多難以控制的類風濕關節炎的病人，都因為生物製劑獲得良好的控制，目前很少看到患者關節變形，這都是因為有了生物製劑的治療，才能夠幫助病患。另外，對於有生育計劃的患者，目前也有適合孕婦及哺乳時的生物製劑。

早期診斷早期治療 提升患者生活品質

類風濕性關節炎並非絕症，現在醫療發達，患者不用過於擔憂，李蒔青醫師建議患者四大法則，第一個就是要早期診斷、早期治療，第二個要持之以恆，第三個規律的回診，第四個要相信醫師，相信現在的醫療，並開開心心的包容自己，喜歡自己，就能夠找到最適合自己的方式，那人生路就會一直有光明。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49046/

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