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壯年頸部撕裂痛險丟命 竟是「主動脈剝離」惹禍

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

35歲程先生患有高血壓，平時有抽菸習慣，日前因頸部有疼痛撕裂感，加上胸悶不舒服，原本只是要到醫院急診「看心安」，不料經詳細檢查後，竟確診為主動脈剝離，醫師研判，若延誤醫療時間恐大幅提高致命風險，建議立即安排「人工血管置換術」，手術前後長達10小時，總算讓患者順利重拾健康。

主動脈剝離 高血壓、抽菸是危險因子

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，誘發主動脈剝離的主要因素為高血壓及抽菸，據統計，主動脈剝離是以1小時約1%的速率增加，程先生從出現症狀到接受治療約3天，故死亡率高達72%，面對如此急促且危險的病症，居然還能自行走進門診檢查，真的很不可思議。

急性主動脈剝離分2種 A型致死率高

劉殷佐醫師說明，急性主動脈剝離依發生位置可分為A型與B型，前者發生在升主動脈，除了升主動脈以外的區域都屬於B型，因為A型主動脈剝離具相當高致死率，且會造成器官缺血，故一旦確診為A型，都會建議緊急手術治療。

冬天是好發季節 注意身體狀況為上策

冬天正是主動脈剝離好發時節，劉殷佐醫師提醒，若患有高血壓的民眾，務必每天測量血壓，並按時服藥，且建議戒菸、維持合理體重，並養成運動習慣，才能有效預防主動脈剝離的發生。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49057/

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