吃藥留意副作用 嗜睡恐影響安全 高血壓藥記得按時吃

專家提醒應留意吃藥時間，藥物副作用可能造成嗜睡、注意力減低。(本報資料照片)

生病、不舒服時，需要吃藥，但有些藥物可能會影響注意力。常見服藥後恍神駕車導致車禍 ，或長輩半夜上廁所卻突然暈眩而跌倒重傷。

許多民眾會安排旅遊活動，提醒大家如果要操作機器或開車前，應多留意平常服用的藥物是否會干擾注意力，以提升安全性。常見民眾出遊前會提早備妥暈車藥，但部分暈車藥可能引起嗜睡的副作用，因此服藥者如要輪流駕駛，務必仔細評估身體狀況。

高血壓 慢性病患者可能在睡前服用藥物，但常見民眾怕忘記吃藥或嫌麻煩就擅自改變吃藥時間，特別呼籲務必遵守醫師、藥師的用藥說明，不可輕忽服藥時間的重要性。當睡前服用這類藥物，半夜要上廁所時，可以先起身坐床邊，避免直接起身下床而發生暈眩跌倒的危險。

每年過年大掃除期間，常遇到身體痠痛的民眾到社區藥局調劑藥物，處方箋常見含有肌肉 鬆弛劑，此類藥物對放鬆過度緊繃的肌肉效果不錯，不過值得留意，有些肌肉鬆弛劑也可能讓少數人產生注意力減低的副作用。

過年大吃大喝常會發生食物過敏或腸胃炎，治療緩解藥物也可能是含抗組織胺的藥物，有的抗組織胺藥物的嗜睡副作用較大，切勿輕忽而勉強駕車，易發生車禍意外。

幫助睡眠的鎮靜安眠藥可分為短、中、長效，即便已長時間服用，只要隔天的工作或日常有調整，例如需要長途駕駛、操作機器等，建議提早與醫師、藥師討論用藥，確保能兼顧睡眠品質與隔天的精神狀況，多一分確認，少一分遺憾。(林建宏╱台灣桃園新生醫專講師、藥師)