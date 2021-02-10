我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

小鳥胃？60歲婦吃點東西就飽 原來肝臟長了大水泡

江良誠
南投醫院外科醫師廖師賢指出陳姓女病患腹部出現22公分肝囊腫，壓迫到周邊器官，導致常感覺腹脹。(圖：南投醫院提供)
南投醫院外科醫師廖師賢指出陳姓女病患腹部出現22公分肝囊腫，壓迫到周邊器官，導致常感覺腹脹。(圖：南投醫院提供)

台灣60歲陳姓婦女容易脹氣、上腹悶痛，吃一點東西就覺得很飽。近日發燒，右上腹劇痛、惡心，到台灣南投醫院急診，醫師檢查發現陳女罹患膽結石，加上膽囊炎引起急性腹痛，也發現她肝臟有顆直徑22公分的肝囊腫，經腹腔鏡切除肝囊腫及膽囊，解決腹痛問題，她的飲食也恢復正常。

有些人吃點東西就有飽足感，讓人羨慕。陳姓女病患到醫院檢查時，醫師發現她腹脹和飽足感，竟是腹中有顆直徑22公分的水泡，如同一顆小排球壓在腹部，導致周遭器官產生腹脹、腹痛。

南投醫院外科醫師廖師賢說，肝囊腫俗稱肝水泡，是囊腫裡頭充滿液體，為良性肝臟疾患，可能是先天或外傷導致。但跟「肝腫瘤」有極大的區別，許多病患擔心會不會惡化成肝腫瘤，廖師賢說，根據目前文獻資料，沒有跡象顯示肝囊腫會變成惡性腫瘤。

而肝囊腫可能為一個或多個，大小也不一定，可的小於0.2公分，也可能大至20公分。肝囊腫如果無症狀，一般不需要處置，定期追蹤即可。如果囊腫過大或持續長大，則需進一步治療甚至切除。

肝囊腫體積過大除了壓迫周遭器官產生腹脹、腹痛、噁心或嘔吐，也容易受到外力壓迫而破裂，導致肝臟出血引發更嚴重的併發症。陳姓病患水泡大小達22公分，簡直像顆小排球，所以會出現食慾變差、容易腹脹等不適感。

經腹腔鏡實施肝囊腫及膽囊切除術，腹腔鏡手術傷口較小、復原較快，她接受腹腔鏡手術後，除解決了膽囊炎造成的反覆腹痛，胃口也有明顯改善。

腫瘤 台灣 併發症

上一則

年夜飯熱量恐飆3倍！「6大飲食技巧」讓你無負擔過好年

下一則

搬重物、打掃用對姿勢 遠離閃到腰、下背痛

延伸閱讀

計算「酒精攝取量」 避免過量飲酒傷身

計算「酒精攝取量」 避免過量飲酒傷身
女嬰口腔爛、手腳起紅疹 原來被傳染腸病毒

女嬰口腔爛、手腳起紅疹 原來被傳染腸病毒
鮪魚肚易有脂肪肝 趕快「超」一下

鮪魚肚易有脂肪肝 趕快「超」一下
60歲婦人吃幾口飯就飽 竟是腹中出現排球大水泡

60歲婦人吃幾口飯就飽 竟是腹中出現排球大水泡

熱門新聞

華人聚集的法拉盛等地區近期疫情未見緩解。(記者顏嘉瑩/攝影)

華人社區新冠確診率為何飆高？醫生分析原因

2021-02-05 09:00
補充維生素D可改善憂鬱症。(本報資料照片)

缺乏維生素D 30歲女甩不掉憂鬱症

2021-02-03 02:00
（圖：健康醫療網提供）

足底筋膜炎痛到不能走？日常「NG行為」要避開

2021-02-03 01:59
圖片來源 ／健康醫療網

年輕人也會感染「灰趾甲」！ 2種警訊要注意

2021-02-06 02:00
(取材自健康醫療網)

戴口罩呼吸道感染減少 但…腸胃疾病也變多了

2021-02-04 01:30
(取材自健康醫療網)

冬天容易腳抽筋 吃對食物能預防

2021-02-04 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論