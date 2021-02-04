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1張圖看疫情：全美確診破2655萬例 逾45萬病亡

醫生患新冠 康復後捐血清

文／亞美醫師協會
利用康復者的血清研究病毒抗體。(Unsplash)
利用康復者的血清研究病毒抗體。(Unsplash)

亞美醫師協會資深榮譽副主席、紐約大學醫學院神經科臨床教授符傳孝醫生，於2020年3月在不知情之下接診了一位新冠病人，而感染新冠病毒，經過自我隔離康復之後，符醫生便到紐約血庫捐獻血清，希望能幫助其他新冠患者戰勝病魔。

符傳孝醫生的診所位於曼哈頓唐人街。他表示，去年3月初新冠疫情剛爆發時，美國極度缺乏醫療防護用品，當時美國疾控中心的指導大綱是，如果病人沒有發燒，沒有咳嗽，醫生可以不戴口罩和手套。

當時有個病人來看診，她沒有發燒等典型新冠症狀，但失去了嗅覺和味覺，所以來看神經科醫生。符醫生表示，當時還不知道失去嗅覺和味覺是新冠症狀之一，他自己上網做研究，發現伊朗有些新冠病人有此症狀，判斷那位病人很可能感染了新冠，於是送病人去急診。過幾天符醫生發現自己有感冒症狀，馬上自我隔離，沒有再接觸其他病人，診所也關了門。符醫生說，感染這個病毒的人，症狀都不太一樣，他的症狀像感冒，沒發燒，也沒咳嗽，康復後他去做了抗體檢測，發現是陽性。

符醫生表示，他在門診看過兩個病人，其中一個家庭五個成員都感染新冠，所有人都失去嗅覺和味覺，在新冠病毒出現之前，如果嗅覺味覺消失，通常會去看神經科醫生，但現在已經瞭解到這是新冠病人的症狀之一，因此有這個症狀的人很可能就是感染了新冠。

雖然自己有了抗體，但符醫生表示會注射新冠疫苗。有些新冠病人的抗體在幾個月後消失，抗體指數會下降，但我們的免疫系統是有記憶的，當病毒入侵時免疫系統會做出反應。雖然沒再做第二次抗體檢測，不知道自己是否還有抗體，但不管抗體是否存在，他將來還是會注射疫苗。

他指出，美國如果要形成群體免疫，大概需要50%到70%的人感染，這樣會造成數百萬人死亡，因此不能靠自然群體免疫，而要靠疫苗來達到免疫的效果。

符傳孝醫生在去年10月獲邀參加由加拿大華人心資腦明協會舉辦的網上研討會發表題為「新冠病毒神經系統的併發症」的講座，為觀眾講述了病毒對於神經系統的傷害，並強調注射疫苗的重要性。

他表示，我們人類共同的敵人新冠病毒還在這裡。截至2021年1月21日，全球有超過9600萬人感染，200多萬人死亡。在美國，有超過2450萬人被感染，40多萬人死亡。除非我們通過接種疫苗獲得群體免疫，否則這個數字將會大大增加，希望此次病毒危機不會比1918年曾造成全球4000萬死亡病例的H1N1流感更嚴重。

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