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擠下肺癌 世衛：乳癌成全球最常見癌症

中央社日內瓦2日綜合外電報導
世界衛生組織表示，乳癌已經取代肺癌，成為全球最常見癌症。(美聯社)
世界衛生組織表示，乳癌已經取代肺癌，成為全球最常見癌症。(美聯社)

世界衛生組織（WHO ）今天表示，乳癌已經取代肺癌，成為全球最常見癌症。全世界每年新增癌症患者，近12%罹患乳癌。

路透社報導，就在4日世界癌症日（World Cancer Day）來臨前，世衛癌症專家伊巴維（Andre Ilbawi）今天在一場聯合國（UN）記者會上表示：「乳癌如今成為全球最常出現的癌症，這是史上頭一遭。」

伊巴維說，過去20年最常見癌症是肺癌，如今退居第2位；第3普遍的則是大腸直腸癌。

世衛在聲明中表示，去年估計總共診斷出新增230萬起乳癌病例，占所有新增癌症病例的11.7%。「女性當中，乳癌是最常見癌症種類，也是全球女性頭號癌症死亡病因。」

伊巴維指出，肥胖是女性罹患乳癌的最普遍風險因子，也是造成整體罹癌病例攀升的原因。

伊巴維表示，隨著全球人口成長和平均餘命延長，癌症料將成為更常見疾病，每年新增病例估計將由2020 年的1930萬例，攀升至2040年的3000萬例左右。

伊巴維還說，在世衛調查的國家當中，約半數國家的癌症治療工作遭到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情打斷，包括診斷延宕、醫護人員處於極端壓力下，相關研究也受到影響。

世衛同時對罹癌的風險因子提出警告，指出約1/3的癌症死亡病例歸咎於抽菸、身體質量指數（BMI）偏高、蔬果攝取量偏低、缺乏身體活動和飲酒。

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