每年「超」一次 人人好心肝

成年人每年至少要做肝超音波一次，有B、C肝就要半年一次。(Getty Images)

老婆：「你今年超了沒？」

老公：「昨天晚上才被妳操得半死，怎問這句話？」

老婆：「是問你今年做超音波沒？」

老公：「人好好的，做什麼超音波？我不是班超，也不是曹操，也不是蔣光超，在學校也不是文『抄』公……」。

老婆：「難道你要當國父？要讓我守寡或再嫁給別人？」「國父那年代就是沒有超音波，肝的膽管癌發現太晚才死的。」

老公：「我又不是國父…，我雖然有B肝，但人好好的，別詛咒我！」

老公：「公司體檢都有抽血，也都正常！我每天跑三千公尺，周末還打高爾夫球！」

老婆：「可是你沒『超』！沒做腹部超音波！光抽血不夠的！抽血看得出來都太晚了！」

老公：「妳變成大長今了！大腸抽筋了！別瞎掰！」

老婆：「真的，不信你去看肝基會的網站！看你要我當寡婦，或你要先寫遺囑，把財產都給我，我再去找第二春！」

老婆說得對，肝癌是不長眼睛的。尤其因為肝臟內部缺乏痛覺神經，加上只要四分之一的肝臟還正常，就感覺良好，不會有任何症狀。因此，通常都是等症狀出現，例如黃疸出現、肚子大了起來或人瘦了下去，才去求醫，但那時候肝癌通常很大了。

因此，成年人每年至少要「超一次」，有B、C肝就要半年一次。

「你今年超了沒？」是新年新口號，希望能蔚為風潮，讓大家「超」起來，讓人人有好心肝。