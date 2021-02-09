醫分析4000人研究：乾癬患者 懷孕風險未飆高

醫師指出，孕婦本人會有稍高的機率有子癇前症或妊娠高血壓，但約為常人的1.5倍左右，不比病友想像中的危險，只要在孕期中，由皮膚科及婦產科醫師密切注意即可。（ 本報資料照片）

許多女性乾癬患者不敢懷孕生子，不只擔心用藥問題，更擔心疾病是否會遺傳。36歲的吳小姐就屬於這種案例，生完大寶之後，病情反覆，因為懷孕期間需要停藥，她沒有信心與病情相處，一直猶豫要不要生第二胎。所幸在醫師、家人鼓勵下，鼓起勇氣再生二寶，備孕到懷孕期間原本的藥物都停用，僅剩下外用藥膏與照光，但病情還是時好時壞，最後在生完二寶之後重新以生物製劑治療，恢復良好。

吳小姐說其實照光成效不錯，但是在上班與家庭之間，很難抽出時間往返醫院，身上的皮屑紛飛也讓她擔心在照顧孩子時被誤食。幸好產後的治療讓她恢復良好，雖然因為藥物的關係放棄哺餵母乳，但她毫不後悔，直說兩個孩子真是她生命中最美好的事物。

台灣 林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠鼓勵，乾癬患者不用擔心懷孕生子，現在的醫療都可以銜接並妥善控制。

乾癬好發於20-25歲及50-55歲，此類年輕患者正處於就業 、談戀愛的年紀，也會影響到他們結婚生子的意願，黃毓惠醫師表示，門診中這樣的案例不少，擔心「是否會不孕？」、「疾病是否會遺傳？」、「藥物是否會造成畸胎？」，過去研究曾收入約1000位病友的資料，本次她擴大規模，使用台灣健保資料庫，收集超過4000位懷孕乾癬病友的相關數據進行研究，發現懷孕面臨的風險並不如想像中的高。

過去研究已顯示，乾癬遺傳給子女的機率大約10%；而本次研究發現乾癬病友的胎兒，小於2500g的機率比一般孕婦僅多出27%，早產的機率也僅多出13%；至於胎兒會不會有其他先天疾病，研究顯示不會。

黃毓惠醫師指出，孕婦本人會有稍高的機率有子癇前症或妊娠高血壓 ，但約為常人的1.5倍左右，不比病友想像中的危險，只要在孕期中，由皮膚科及婦產科醫師密切注意即可。

黃毓惠醫師強調，乾癬病友若有生育計畫，大部分的口服藥（如免疫調節劑）在停藥之後的3個月便無礙，只有A酸代謝較慢，需停用2年，至於施打生物製劑的病友，則須按照每個人的嚴重程度及體質，再與主治醫師討論是否需要調整治療方針；照光治療不受影響，備孕期、懷孕、產後都可以接受。

門診中曾有因懷孕停藥而關節處病灶變嚴重者，但產後恢復治療都已無礙，黃毓惠醫師鼓勵病友若想生育，不要因免疫疾病而卻步。

針對乾癬媽媽孕後食補，黃毓惠醫師提醒，乾癬屬於自體免疫疾病，不建議服用增強免疫功能的相關補品，如人參、靈芝等，可能會使病情加重；就醫學觀點，其實營養均衡即可。

醫師也呼籲病友不要熬夜、保持睡眠充足，若因為照顧新生兒時計畫總趕不上變化，更需要好好治療，調適心情，壓力太大也可能使病情爆發，建議病友在孕期時和家人討論好之後新生兒照護的人力，超前部署，在病情與家庭中取得平衡。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)