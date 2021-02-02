B肝帶原是隱形殺手？罹肝癌風險高出150倍

圖片來源 ／健康醫療網

據統計，肝癌的病患中，約有60%的人是B型肝炎帶原者，他們相較於一般人罹患肝癌的機率大150倍，若已經出現肝硬化罹癌機率更高！因此B肝帶原者不可忽視罹患肝癌的潛在危險性。台灣 基隆長庚醫院胃腸科張家昌醫師表示，即使是不活動性帶原者，每年也有0.1%比例的病患會得到肝癌，因此即使肝功能正常的患者，每半年必須做超音波檢查，追蹤肝臟生化檢驗及甲型胎兒蛋白，才能及早發現並給予適當的治療。

不治療嚴重恐造成肝硬化 每年有4%產生併發症

感染B型肝炎可分為母子垂直傳染及水平傳染途徑。張醫師表示母子垂直傳染途徑，母親為e抗原陽性者有90%的子女會罹患B肝帶原者，母親為e抗原陰性者有5-10%的子女成為B肝帶原者，成人後才得到感染則只有小於5%。所謂慢性B肝帶原是指表面抗原存在體內超過六個月，即稱為慢性感染。

張醫師進一步表示，B肝帶原者若產生慢性肝炎，若不加以治療，讓B肝病毒持續在肝臟內活動產生纖維化，就可能會變成肝硬化，每年大概有4%會產生肝硬化，肝硬化會衍生併發症包含靜脈曲張、腹水、肝昏迷、及肝癌等，進而導致死亡。

B肝治療簡單有效 長期追蹤、治療不可少

目前尚無可以根除B型肝炎的藥物，但是有很好的抗B肝病毒藥物可以有效抑制B肝病毒，控制肝炎，減少肝臟纖維化，進而避免產生肝硬化，即使有肝硬化的B肝患者也可藉由抗B肝病毒藥物的治療減少併發症出現，甚至肝癌產生。

抗病毒藥物最近更發展出小分子口服抗病毒藥物，可有效抑制病毒的功能，只要一天服用一顆，副作用低且不需依照腎功能調整劑量，患者也不需遵守飯前或飯後才能服藥，大大提升病人用藥方便性。張家昌醫師提醒，一旦有B肝帶原，不管肝功能是否正常都必須要定期追蹤，若是異常更需要接受治療。

化療的B肝患者需預防性投藥 即使停藥也要當心

張家昌醫師也提到，癌症患者有B肝表面抗原陽性需進行化療藥物治療，也會提供B肝預防性抗病毒藥物投藥，以避免B型肝炎復發。

他分享一位患有乳癌合併糖尿病的奶奶，在化療當中預防性服用口服抗病毒藥物，化療結束後繼續服藥六個月依健保 用藥規範停藥，雖然有依照醫師指示，每三個月回診抽血檢查，卻在半年後肝功能飆高併產生嚴重黃疸而因此住院。所幸她再次緊急服用口服抗病毒藥物，疾病才得以控制。張醫師呼籲，B肝目前無法根治，停藥後的回診追蹤很重要，才不會留下憾事。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康 就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49002/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49002/更多健康資訊