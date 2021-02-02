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短短20天胖了20公斤？恐是心臟出問題

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

54歲郭先生是自行車運動好手，100公里騎三個多小時，對他來說是家常便飯，還曾經多次成功挑戰武嶺。但日前突然短短20天內明顯水腫，體重從75公斤暴增到95公斤，卻不覺得不舒服，直到想藉加強運動消腫，才稍微感覺心跳變快。經檢查後發現，竟是有生命危險的嚴重心衰竭，緊急安排住進加護病房。

心衰竭分4期 水腫是標準症狀

一聽到水腫很多人自然而然想到腎臟問題，其實水腫也是心衰竭的標準症狀。臺中慈濟醫院心臟內科醫師楊峯菁表示，心衰竭依症狀分期，第一期不運動時很難發現，第二期運動達中度強度時即出現喘得要命的症狀，到了第三期稍為運動一下就喘到沒辦法承受，第四期則是連動一下都不行。

楊峯菁醫師補充，造成心衰竭的主因和心肌炎、冠狀動脈阻塞有關，心肌之所以會感染而發炎，和喝酒、感冒、罹患糖尿病等有很大關聯，至於冠狀動脈阻塞則主要和高血壓、高血脂等原因有關。

心衰竭非老人專利 良好生活作息很重要

目前心衰竭病人已經有很好的藥物，治療效果可以好到讓病人恢復常態，雖然「心肌已受損不可逆，但可回復心臟功能。」楊峯菁強調，心衰竭不是老年人才會得，最近收治四位正值壯年病人，其中最年輕的一位才30歲，建議日常應保持良好生活作息並定期健檢。

心衰竭需終身服藥 出現這些症狀要警惕

楊峯菁醫師叮嚀，罹患心衰竭後必須遵守醫囑終身服藥，一旦停藥不僅會讓病情惡化，更可怕的是即使再恢復用藥，效果也不如之前那麼好。心衰竭明顯症狀包括：下肢水腫及呼吸喘，尤其是晚上喘得更厲害、無法平躺，再加上運動耐受度下降，就要懷疑心衰竭可能已悄然上身。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48972/

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