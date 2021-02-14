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自然產、剖腹產？優劣比一比

邱宜君
現在有愈來愈多產婦第一胎剖腹，第二胎想嘗試自然生產。（本報資料照片）
現在有愈來愈多產婦第一胎剖腹，第二胎想嘗試自然生產。（本報資料照片）

自然產是胎兒經由陰道娩出，剖腹產則以手術方式切開孕婦腹部，從子宮裡取出嬰兒，侵入性較高、具有一定風險，風險隨剖腹次數增加而提高。

理論上，若產婦未具備絕對的剖腹產適應症，醫師都會支持鼓勵產婦朝著自然產計畫努力，經適當評估，即便曾經剖腹產，下次也有機會安全順利地自然產。

自然產 母胎罹病率低

自然產導致母胎罹病、致命率，都低於剖腹產。

台灣母胎醫學會創會理事長、長庚醫院婦產部教授主治醫師鄭博仁表示，站在健康促進和恢復觀點，都要謹慎考慮短期風險和長期風險。自然產導致母胎罹病、致命機率都比剖腹產低，剖腹產需要經過麻醉、等待創傷恢復的過程，具短期和長期風險。

鄭博仁表示，短期風險例如併發症、感染，傷及其他正常器官或組織，長期除了提高下一胎懷孕生產風險，也會留下一些後遺症，例如有些人剖腹後月經型態改變，因為經血可能滯留在子宮下段的疤痕裂隙，影響經血排出。

若無絕對適應症，醫師和產婦都值得為自然分娩努力；但若出現胎位不正、有危及產婦的高風險因素，例如子癲前症等，合乎剖腹產適應症，還是得接受剖腹產，兩害相權取其輕。

雖然併發症機率較高，但高齡產婦也有機會自然產。

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃建霈表示，許多人誤以為「剖腹安全、自然產不安全」，其實這是迷思，主要是考量適應症，不必要的剖腹產，就不應該開。很多人以為高齡產婦剖腹較安全，這也是迷思，他曾接生49歲生第一胎的自然產案例。

黃建霈表示，高齡產婦出現孕期併發症的比率較高，例如妊娠毒血症，因此而需要剖腹，也使高齡產婦剖腹比率變高，但這不代表高齡就一定要開刀。

此外，前置胎盤分四等級，輕等級仍可試試自然產。

剖腹產 尊重醫師評估

前置胎盤是剖腹產適應症之一，乍聽很危險，其實分四個等級。黃建霈表示，最嚴重的兩個等級必須剖腹，但較輕等級仍可試試自然產，醫師通常會提醒產婦，如果胎盤位置較低，有可能需要臨時剖腹，產後大出血機率也會提高一些。

2019年美國婦產科醫學會（ACOG）建議指出，若曾出現前置胎盤，每次剖腹產發生植入性胎盤（胎盤不正常緊密附著子宮肌肉層）的比率倍增，第二次懷孕增為1.3倍，第三次懷孕2.4倍，第四次懷孕9倍，第五次懷孕9.8倍，第六次以上29.8倍，如果有產婦有意願剖腹，醫師務必要與她討論未來的生育計畫，包括不預期懷孕的可能性。

第一胎剖腹，第二胎想自然產，先評估子宮破裂風險。

黃建霈表示，現在漸漸有愈來愈多產婦第一胎剖腹，第二胎想嘗試自然生產，臨床上叫做剖腹產後的經陰道生產（Vaginal birth after cesarean；簡稱VBAC），兩胎懷孕時間相隔半年以上，便可考慮。但黃建霈也提醒，仍要看上一胎剖腹的原因。如果是因為骨盆狹窄等原因剖腹，這胎VBAC成功率只有一半；如果前一胎胎位不正，這次胎位正常，VBAC成功率高達80%。

黃建霈提醒，VBAC有子宮破裂風險，若上胎剖腹的傷口是橫開，這胎VBAC子宮破裂機率0.5%，若是直開，風險高達25%，一旦破裂，母嬰都有生命危險，所以雖然機率低，產婦大多仍會卻步。

高齡產婦出現孕期併發症的比率較高，但不代表高齡就一定要開刀。（本報資料照片）
高齡產婦出現孕期併發症的比率較高，但不代表高齡就一定要開刀。（本報資料照片）
前置胎盤分四級
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併發症 台灣 美國

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