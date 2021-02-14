想順產 產婦注意4要點

無論自然產或剖腹產，體重控制最重要。（本報資料照片）

經過數個月的孕育，小寶寶終於來到母親懷抱，這動人的一刻，是許多醫師不畏辛勞投入產科的原動力，身為移植外科專科醫師的台灣健保 署署長李伯璋也曾經親身體驗。李伯璋在實習醫師受訓時期，前幾個月在基隆八堵礦工醫院實習，當時也接生了好幾次，自然產、剖腹產都有。當時帶他學習的婦產科醫師還曾經力勸他留下來擔任婦產科住院醫師，只是李伯璋當時已屬意走外科。

「婦產科和移植外科有個相似之處，是願意把兩個生命都交在醫師的手中。」李伯璋說，這樣的醫病關係特別的緊密，個案都期望看到醫師的行醫態度是慎重、負責的。生孩子這件事，對於整個家族來說都是很大的生命轉變。

下決定 醫病溝通重要

李伯璋表示，理想上，自然產是比剖腹產更好，但現實上卻看到剖腹產還是會以一定比率發生。理論和現實的落差，可能就是與這些社會經濟因素有關，或許也有受到某些社會風潮的影響，現在的產婦意見比較多，但醫師與產婦之間就和所有醫病關係一樣，也有資訊不對等的問題，所以很難說剖腹產的結果是出於哪一方的主動或意願。

李伯璋表示，雖然每個生產過程都有很多風險和不確定性，不過在現代醫學的進步之下，無論是自然產或剖腹產，相關風險都變得越來越小、越來越可控，產前檢查也能越來越準確地了解胎兒狀況，生產的安全性一直在提升。

對於部分婦科診所剖腹產比率及相關費用均高得嚇人，台灣婦產科醫學會理事長黃閔照也覺無奈。他說，這完全取決診所的態度，如果來者不拒，而醫師也覺得自然產的醫療糾紛較多，而剖腹產只需一刀，相較簡單容易，風險也低，當然也會傾向剖腹產。

挑時辰 恐致更多危險

台灣不孕症治療權威教授李茂盛說，近幾年來，女性意識抬頭，要求擇時剖腹產的個案明顯變少。李茂盛說，自然產好處多多，如果硬要挑「好日子」，決定剖腹產時間，千萬不能過於執著，如果一定要依照命理師指示開刀，還可能增加手術風險。

舉例來說，如果預定凌晨1、2時，即使醫師願意，但此時剛好是大夜班，護理師與麻醉醫師等人力容易不足，一旦發生意外，風險更高言，不可不慎。

李茂盛指出，如果剖腹產時，產婦突然大出血，或是新生兒出生後呼吸窘迫，這時候必須緊急請求外科、小兒科等專科醫師支援協助，風險極高，一有差錯，反而危及產婦及胎兒生命安全，「醫院診所及醫師都不應該順著孕婦及其家屬的意願，而看時辰接生。」

黃閔照提醒，準媽媽在生產之前，應與醫師充分溝通，由醫師評估情況，選擇最適合的生產方式，站在醫學會立場，如果能夠自然產，就不要剖腹產，沒有必要白挨這一刀。

首要控制體重

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃建霈表示，無論自然產或剖腹產，現在臨床上都會跟產婦說「要生得順，體重控制最重要。」

1. 體重控制得宜

產婦和胎兒的體重若能控制得宜，不要過重，可減少很多生產併發症 和風險。

2. 要吃對不是吃多

很多人以為孕婦要多吃才有營養，但其實重點不在吃多，而是吃對。黃建霈提醒，葉酸、鐵等微量元素，孕婦務必均衡攝取。

3. 適當運動很重要

運動量少不但提高合併症風險，產後憂鬱發生率也會上升。

4. 產檢要做，但不是愈多愈好

對各種自費檢查或產品服務，應保持客觀，詳細了解其目的、評估必要性、費用，再做決定。