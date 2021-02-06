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冬天排尿不順？當心攝護腺肥大引發腎衰竭

莊祖銘
醫師提醒，55歲以上熟男如有解尿問題，應盡早就醫治療。（記者莊祖銘／翻攝）
醫師提醒，55歲以上熟男如有解尿問題，應盡早就醫治療。（記者莊祖銘／翻攝）

60歲林姓男子平時生活作息正常，但五年前出現解尿困難，近日天氣冷，病情惡化，不只排尿障礙還發燒不斷，送往醫院急診，檢查後發現，兩側膀胱輸尿管逆流，導致腎衰竭第四期，經「綠光雷射氣化手術」治療後，成功搶救腎臟、免於終身洗腎。

台灣嘉義大林慈濟泌尿科醫師翁慧鈴表示，一般正常的攝護腺體小於40ml，但林姓患者的卻有86ml，因攝護腺肥大阻塞膀胱出口，且膀胱內膜纖維化，造成膀胱收縮力不足。

天氣冷，身體交感神經活性增加，攝護腺的甲型受體活性增加而緊繃，增加解尿困難度，有的則會因膀胱敏感度增加、無法裝太多尿，而引起頻尿與急尿的情形。

翁慧鈴說，一般治療攝護腺肥大以藥物為主，但如出現急性尿滯留、反覆性血尿、等症狀，用藥物無法得到改善，就會建議手術。

近年發展出「綠光雷射氣化手術」，以532奈米的高能量綠光雷射，將攝護腺氣化，使膀胱出口、尿道暢通，不僅出血量少，約兩天後即能出院返家休息。

翁慧鈴提醒，55歲以上熟男如有尿滯流、尿不出來問題，應立即到醫院找專科醫師做超音波、尿流速檢查，若是任由尿道反覆發炎、膀胱結石、膀胱無力，嚴重時將導致腎衰竭，甚至終身洗腎。

台灣

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