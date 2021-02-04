洗腎併發症生不如死 新血液透析術讓她重拾夢想

陳小姐（前）洗腎後顧及自己的體力，轉為銀髮族的體適能老師。（圖：王柏云提供）

28年前一場車禍讓立志當舞蹈家的女孩，改變了一生的命運。她失去了胰臟及脾臟，注定要跟糖尿病 一輩子為伍，四年前她出現了糖尿病併發症 ，一年前她拒絕父親捐贈腎臟。她決定好好洗腎，採用新一代血液透析治療術，「讓我的人生可以回到正常軌道上」。

這是48歲陳小姐的故事，從大學時代至今，都知道糖尿病併發症會找上門，採訪當天她才因視網膜病變接受雷射治療。「會洗腎其實是我太輕忽了，兩年前解尿就有大量泡泡，當時不以為意，回門診追蹤時，醫師看了抽血報告，就直接轉診到腎臟科。」

陳小姐這才發現自己瀕臨要洗腎的邊緣，開始認真地執行飲食控制，但一年後她還是逃不掉洗腎命運。「當時真的覺得人生是黑白，父親提議要捐腎，讓我覺得自己很不孝，不想讓父親挨這一刀，我選擇從台北回到故鄉花蓮開啟洗腎人生，但沒幾個月皮膚開始搔癢、長膿瘡，手不停抖動，血壓控制不了，洗完腎隔天走路還會喘。」洗腎的併發症也隨之而來。

深受困擾的陳小姐上網找尋相關的資料，並詢問了資深護理師，覺得可以採用新一代血液透析治療術，讓大的中分子能有更好的清除效果，但花蓮目前沒有醫療院所提供該治療術，所以她再度回到台北來洗腎，也開啟了花蓮、台北雙邊洗腎的特殊情況。

陳小姐選擇到台灣 新北市江生診所接受治療，腎臟專科醫師李柏葒說，「陳小姐是位非常認真積極的病人，很少遇到病人主動諮詢，她很了解將大的中分子清除掉的好處，她也覺得毛囊炎狀況有改善。」

減緩不寧腿、皮膚搔癢併發症

同時經歷傳統血液透析治療術和新一代血液透析治療術，陳小姐感受很深，「先進的治療術對病人真的很重要，醫師把我的身體洗得更乾淨，頭上長的膿瘡慢慢減少，以前常出現的貧血，得不定期的輸血打鐵劑，也不敢吃得太營養，怕蛋白質導致尿毒素累積太多，採用這種治療術就比較沒有這方面的顧慮，我鼓勵腎友們可以多學習新知識，自己的健康自己要多留意。」

目前李柏葒醫師的病人還有兩位年輕患者也是使用這一種治療術，「由於年輕人對新知的吸收較高，也因可減少不寧腿或皮膚搔癢等併發症，由於這些症狀藥物控制不好，非常困擾患者的生活品質，因此，可以試試新一代血液透析治療術。」

樂觀的陳小姐始終認為天無絕人之路，一路走來遇到關卡時，總有天使會出現。兩個月前她接獲台北榮總器官移植的通知，但她自認糖尿病併發症已多年，全身血管可能壞光了，就把移植順位讓給更需要的人。她大學生病後也被逼離開舞蹈系，但畢業後還是持續自己的夢想當了舞蹈老師，洗腎後顧及自己的體力也轉為銀髮族的體適能老師。

「原以為人生什麼都沒有，但現在我最好命，什麼都有了。」陳小姐樂觀知命看待每一天。