治療關節4階段 越早效果越好

退化性關節炎越早治療效果越好。 （本報資料照片）

人到了50多歲，若沒有保持運動習慣，會漸漸開始感到膝蓋活動不太靈活、關節處有點腫脹感、有時無法完全伸展，或是活動時聽到摩擦的聲音。甚至嚴重時在活動時會覺得有些疼痛，或是一段時間沒有活動，就感到關節很僵硬。新北市立土城醫院復健科醫師蔡育霖表示，這有可能是退化性關節炎的表現，針對不同程度的退化治療方式也不同，一般而言，越早治療效果越好。

治療分為四階段，階段一，在關節有症狀時口服葡萄糖胺，疼痛時給予口服含乙醯胺酚止痛藥及外用痠痛藥膏，並搭配熱敷、電療、貼紮、徒手治療等復健療程。蔡育霖醫師補充，葡萄糖胺在使用上有部分的爭議，美國 骨科醫學會認為葡萄糖胺幫助不顯著，而歐洲骨鬆 與骨關節炎醫學會指引則認為有效，建議每日服用1500毫克的葡萄糖胺即可。

階段二會給予口服非類固醇類止痛藥加上關節內注射，如注射玻尿酸，其成分能幫助軟骨修復，每半年一次療程；關節內注射類固醇可有效消炎緩解急性疼痛，可減少口服消炎止痛藥的使用；另外還有稱為增生療法的新式注射方法，蔡育霖醫師說明，將高濃度葡萄糖水或自體血小板生長因子(PRP)，直接注射於膝關節面軟骨和周圍軟組織等病灶，以刺激組織重新修復，進而增加組織強度以穩定膝關節、改善疼痛，同時也可幫助磨損的軟骨增生。

若疼痛效果控制不佳時，醫師將處方短期併用較強的鴉片類止痛藥及抗憂鬱藥物，幫助控制。蔡育霖復健醫師進一步說明，若關節嚴重變形且疼痛持續影響生活品質時，則可考慮手術置換人工關節，以減少疼痛、矯正畸形，同時保持膝關節運動的穩定性。

儘管疼痛和功能受限會給關節炎患者的身體活動帶來挑戰，但定期運動對於控制這些疾病至關重要，與相同年齡和性別的健康個體相比，身體活動減少的關節炎患者更容易出現肌肉 萎縮和體重超重。蔡育霖醫師提到，運動可保持、改善肌力與攝氧量，防止功能下降，還能減經疼痛與關節僵硬，更可減少心血管疾病、骨鬆等合併症發生，在控制良善的狀況下，建議循序漸進的運動。