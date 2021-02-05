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男子四肢無力、發燒 正子造影揪出腫瘤源頭

胡蓬生
劉信誠醫師表示病患的狀況無法排除有惡性腫瘤的可能性，因此建議他做正子造影檢查。(圖：大千綜合醫院提供)
劉信誠醫師表示病患的狀況無法排除有惡性腫瘤的可能性，因此建議他做正子造影檢查。(圖：大千綜合醫院提供)

58歲吳姓男子患有糖尿病，因四肢無力、食慾差、發燒到急診就醫，經腹部超音波及電腦斷層檢查發現肝臟左葉有顆5公分大的病灶，懷疑是肝膿瘍或是膽管癌，經醫師建議接受正子造影全身檢查，發現不僅肝臟有腫瘤，在胃及大腸也各有一顆腫瘤及瘜肉，讓他驚訝不已，幸在接受手術治療後恢復健康。

台灣大千綜合醫院一般外科主任劉信誠說明，病患的症狀原懷疑為肝膿瘍，但電腦斷層與核磁共振檢查一直無法排除惡性腫瘤的可能性，且患者吃東西如果太大口，吞嚥常會卡卡不舒服，食量也變少，因此建議他接受正子造影檢查確認有無其他惡性腫瘤，經正子造影檢查結果懷疑胃有腫瘤且合併肝轉移，在接受胃鏡檢查後，證實為胃腺癌。

劉信誠以腹腔鏡手術切除病患全胃及肝臟左葉腫瘤，術後病理報告顯示，肝臟腫瘤確實為胃腺癌轉移，與正子造影檢查的推論吻合。另外，正子造影檢查發現的大腸瘜肉經大腸鏡切除後，也發現有輕中度的細胞變性，還好及早發現切除，免除後患。

大千綜合醫院核子醫學科主任趙剛宏指出，多數惡性腫瘤細胞的葡萄糖代謝比正常細胞旺盛，會吸收大量的葡萄糖，因此正子造影檢查利用此一特性，讓檢查者注射氟化去氧葡萄糖正子藥劑後，觀察體內是否有葡萄糖攝取異常增高的部位，進而可以找到惡性病灶。

病患吳姓男子的正子造影檢查，顯示胃有腫瘤且合併肝轉移(藍圈內亮黃色區塊)。(圖：...
病患吳姓男子的正子造影檢查，顯示胃有腫瘤且合併肝轉移(藍圈內亮黃色區塊)。(圖：大千綜合醫院提供)
趙剛宏主任表示正子造影檢查利用觀察葡萄糖攝取異常的部位，來找出惡性病灶。(圖：大...
趙剛宏主任表示正子造影檢查利用觀察葡萄糖攝取異常的部位，來找出惡性病灶。(圖：大千綜合醫院提供)

腫瘤 台灣 糖尿病

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