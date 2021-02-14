我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

常常深夜發作、來得又急又快…寒冬哮吼最愛找幼童

王駿杰
冬季是小兒哮吼好發季節，家長要多加注意。（圖：新竹馬偕醫院提供）
冬季是小兒哮吼好發季節，家長要多加注意。（圖：新竹馬偕醫院提供）

冬日天氣寒冷、室內室外溫差大，台灣一名2歲周姓男童連續發燒咳嗽四天，出現食慾減退、呼吸急促症狀，經診所治療後症狀未改善，轉診至新竹馬偕醫院，經小兒科醫師進一步胸部X光檢查，發現有輕微肺炎合併哮吼，立即安排住院，給予氧氣、點滴及抗生素治療，四天後病情穩定後轉回診所照護。

新竹馬偕醫院醫師林千裕指出，「哮吼」好發於秋冬，常發生在6個月至3歲的幼童，典型的症狀為「像狗吠的咳嗽，聲音沙啞，吸氣時的喘鳴聲與呼吸急促」。哮吼常發生在深夜，症狀來得又急又快，雖然大部分屬於症狀輕微者，但是約有百分之一的病童為急重症，嚴重起來可能出現呼吸窘迫、呼吸系統衰竭的現象，需要插管與轉送加護病房做進一步治療。

大多數哮吼是病毒感染引發呼吸道的水腫，造成呼吸道的阻塞狹窄，初期跟一般病毒引起的上呼吸道感染（感冒）相當類似，也會發燒、咳嗽、流鼻水：不同的是，3歲以下幼兒呼吸道管徑較小，當呼吸道的水腫阻塞變嚴重後，孩童會開始感到呼吸困難，在吸氣的時候會出現呼吸阻塞的聲音，需要非常用力才能把氣體吸進肺部，孩童因用力呼吸導致胸骨、肋間出現凹陷，由於聲帶的水腫造成聲音嘶啞，咳嗽時就會發出類似狗吠的聲音。

林千裕說，院方近三個月哮吼的孩童比夏季增加約2.6倍，兒童不是縮小的大人，有其獨特的生理特徵及免疫特性，基層診所醫師平常第一線照顧孩童、熟悉其平時情況，當病情變化時可快速判斷出是否需要進一步轉介治療；而醫院醫師借助基層醫師的轉介與說明，更能快速掌握病人病況。

台灣

上一則

天冷運動要暖身 預防足底筋膜炎

下一則

中藥四逆湯 暖身好選擇

延伸閱讀

美情報官員警告 中國公司意圖借檢疫收集DNA

美情報官員警告 中國公司意圖借檢疫收集DNA
室內也有空污危害健康？！Coway空氣清淨機為室內空氣品質把關

室內也有空污危害健康？！Coway空氣清淨機為室內空氣品質把關
一入冬就容易呼吸急促？當心「1習慣」惹禍

一入冬就容易呼吸急促？當心「1習慣」惹禍
打鼾是身體警訊！小心睡眠呼吸中止

打鼾是身體警訊！小心睡眠呼吸中止

熱門新聞

不同於傳統的其他病毒疫苗或流感疫苗，新冠疫苗使用的是信使RNA疫苗。(美聯社)

新冠疫苗在體內 會起哪些作用？

2021-02-10 09:00

想增強免疫力 多吃7種營養素食物 維生素、鋅不可缺

2021-02-10 02:05
圖片來源 ／健康醫療網

年輕人也會感染「灰趾甲」！ 2種警訊要注意

2021-02-06 02:00
門諾醫院營養師建議，年夜飯盡量以蒸、煮、烤、滷，取代煎、炸、勾芡、糖醋等料理方式，才能清爽無負擔。（圖：門諾醫院提供）

年夜飯熱量恐飆3倍！「6大飲食技巧」讓你無負擔過好年

2021-02-10 00:20
華人聚集的法拉盛等地區近期疫情未見緩解。(記者顏嘉瑩/攝影)

華人社區新冠確診率為何飆高？醫生分析原因

2021-02-05 09:00
吃下50公斤海鮮的同時，也等於吞下與一根塑膠吸管同含量的微塑膠。(本報資料照片)

海鮮藏微塑膠 吃50公斤等於1根吸管吞下肚

2021-02-06 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人
影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電
江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答