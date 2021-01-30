搶救顏值大作戰 過年見客 面子絕對要顧

(取材自健康醫療網)

「你怎麼變這麼老？」過年對許多人來說是個不友善的日子，不僅會被親戚關心近況，與朋友相聚，外表的狀況也可能流為茶餘飯後的八卦 。如何面對種種招架不住的問題？「顧好面子更勝千言萬語」顯然是不少人的對應之道。關於照顧好「面子」，你可以有以下因應之道：

改善肌膚鬆弛 選擇電波音波悄悄變美

相較於傳統拉皮需要1至2個月的恢復期，電音波拉提是運用無線電波或超音波穿透皮膚層的原理，達到改善肌膚鬆弛與治療皺紋等效果。由於是非侵入式的療程，在恢復期上就縮短的比較有感，不失為年前保養的好選擇。身為醫美診所院長的沈若蘭醫師就曾透露自己，每年會安排一次的電波療程，幫助自己維持良好狀態，面對客人的時候，也更有說服力，增加客人的信任感。

填補凹陷 微整調整面相氣質

年前不但希望變美，更希望新的一年能多點好運，也因此許多人進廠保養是想讓自己符合所謂的好運面相，目前市面上有許多不同類型的微整針劑，可用於填補或輪廓雕塑 ，消費者可透過諮詢，讓醫師依據想改善部位的狀況，評估適合的產品、劑型等等，以獲得理想效果，但就算不相信開運面相，其實改善了凹陷、皺紋，對於整體的氣色、氣質都能有所改變，也因此選擇微整針劑的人越來越多。

冬衣包緊緊 下巴輪廓更要注意

冬天穿衣、焦點集中在臉部，臉部的狀態特別吸引人注意，若不小心出現「雙下巴」那會有極大的殺傷力，讓人顯胖又顯老。目前市面上已出現針對雙下巴的產品，透過溶解脂肪細胞，幫助找回下巴輪廓。醫美診所院長翁書賢醫師也建議，選擇合格與專業的診所與醫師，關心自己的健康與安全是不變的保養基本原則，療程前多一份安全認知，療程後多一份美麗自信。

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資料來源：健康醫療網

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