男子腹痛、腹脹以為胃潰瘍 半年後竟成大腸癌

大腸癌蟬聯十大癌症第一，醫師許家榮提醒民眾定期檢查，多運動、多吃蔬果、少吃紅肉、加工食品，降低罹患風險。（圖：南投醫院提供）

台灣 南投58歲郭性男子半年前上腹痛跟腹脹感，懷疑自己罹患胃潰瘍而至腸胃科門診，原本安排胃鏡檢查，未料當天腹痛難忍到南投醫院急診就醫，醫師從電腦斷層掃描檢查發現郭男的橫結腸腫瘤 併發阻塞緊急手術，目前恢復良好。不過腫瘤經過切片化驗確診為大腸癌第二期，仍須追蹤治療。

大腸癌 初期症狀不明顯

南投醫院大腸直腸肛門外科醫師許家榮說，大腸癌初期症狀不明顯，容易被忽略，可能出現症狀有排便習慣改變、排便有血、體重減輕、貧血等症狀。依據國健署統計，大腸直腸癌蟬聯台灣十大癌症 發生率第一位，越早發現並接受治療，存活率越高。大腸癌治療大部分會以手術為主要治療方法，由於郭姓患者為第二期，術後會密切追蹤，並視患者狀況評估是否進一步化療。

國健署統計資料分析顯示，每2年1次糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率，定期進行癌症篩檢相當重要。南投醫院提供無痛大腸鏡檢查，除了糞便潛血陽性的病人外，有排便問題，例如大便習慣改變和或大便流血的民眾，也建議接受大腸鏡檢查，以利早期診斷或在還是息肉的階段便將其切除，降低罹患大腸癌風險。

多吃蔬果 少紅肉、加工品

許家榮說，不健康飲食、缺乏運動、肥胖及菸酒、老化都是罹患大腸癌危險因子，他提醒民眾應養成良好的飲食習慣，多吃蔬果，少吃紅肉及加工食品、規律運動、定期安排篩檢，防治大腸癌。