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吃青春痘藥不喝水 女子「卡藥」食道潰瘍

修瑞瑩
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。（圖：安南醫院提供）
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。（圖：安南醫院提供）

胸口痛竟然是青春痘惹的禍？！台灣台南市立安南醫院副院長許秉毅最近遇到一位25歲的年輕女患者因胸口痛就醫，痛了3天、吃東西、喝水更是「痛徹心扉」，結果原因竟然是她服用治療青春痘的藥物，卻忘了多喝水，讓四環素膠囊卡在食道上，經過一夜馬上形成潰瘍，許秉毅表示，其實類似的病患比大家想像的多，一看就知道「又是青春痘惹的禍」

許秉毅表示，這名女病患胸口疼痛，以為是胃病而到胃腸肝膽科就醫，看到年輕女患者臉上有青春痘，就詢問「妳最近是不是有吃治療青春痘的藥？」患者相當驚訝，「醫師你怎麼會知道？」

膠囊卡在食道

經過胃鏡檢查，果然在食道的中段處，發現左右兩側各有一處蠻深的潰瘍傷痕，剛好就是一顆膠囊卡住的形狀，找出病因後，患者也鬆了一口氣，「沒想到青春痘也會造成潰瘍」。

許秉毅表示，四環素是治療「化膿性青春痘」常使用的抗生素，一天要吃4次。 不少人在臨睡前吃四環素，只喝一口水，就躺平睡覺。有時候黏黏的膠囊還卡在食道，還沒下肚。結果具有腐蝕性的四環素就在食道作用了一夜，造成食道潰瘍。

站立服藥、多喝水

他表示，臨床上，一顆小小的四環素可在「一夜之間」造成食道潰瘍，病人的症狀以吞嚥疼痛為最常見，一般痛在胸部。預防之道就是就寢前服藥，一定要採站立的姿勢，同時要多喝水，確定四環素膠囊已被水沖到胃裡，才可平躺睡覺。千萬不要忽略這服藥小知識，讓自己痛徹心扉。

妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。（圖：安南醫院提供）
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。（圖：安南醫院提供）
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。（圖：安南醫院提供）
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。（圖：安南醫院提供）

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