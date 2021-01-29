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頭痛到睡不著 中醫「針」有效

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
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36歲林小姐容易緊張焦慮，從學生時代起就常有頭痛症狀，考試前及月經前後最容易發生，疼痛的部位及性質不太固定，但在壓力解除後發作的程度及頻率都會降低，近日因工作壓力大又有頭痛的情形，曾就診西醫服用止痛藥。林小姐求診中醫，希望藉中醫調理，能降低服用止痛藥機率，台南市立醫院中醫部翁瑞陽醫師，翁瑞陽醫師診斷林小姐為張力性頭痛及叢集性頭痛病症，給予針灸與中藥治療，頭痛病症大幅改善。

為何會頭痛？ 9成是張力型頭痛

翁瑞陽醫師指出，在台灣最常見的頭痛是張力型頭痛，佔所有頭痛類型的約90%，是由於頭顱周圍肌肉筋膜收縮，刺激血管或筋膜周圍的神經所引發，患者的頭部兩側常有像被繃帶緊緊綑綁的疼痛感。另一種常見的頭痛是偏頭痛，大約佔所有頭痛類型的5-6%左右，典型的偏頭痛在發作前一天左右就會出現焦慮、疲倦、食慾改變等症狀，通常發生在頭部單側，發作時在患處會有脈搏跳動感，且常常伴隨著噁心、欲吐、畏光、怕噪音等症狀。

而叢集性頭痛是較不常出現的類型，約佔所有頭痛類型的1%，但其症狀通常較為劇烈，會從眼眶或太陽穴的位置發作，接著再轉移到頭部一側，通常無法靠休息來緩解，常會伴隨臉色蒼白、臉部盜汗、鼻塞或眼睛流淚等症狀。

中醫針灸 緩解頭痛不適

翁瑞陽醫師表示，林小姐頸部及後腦一直有持續的緊繃感，尤其，長時間使用電腦時就容易發作，從症狀看來，當屬張力性的頭痛。但林小姐表示，近一週有一次嚴重的夜間發作，是在經期後第二天發生的，從右側的眼眶開始，並且出現流淚鼻塞等症狀，疼痛相當劇烈，讓她無法入睡，此屬叢集性頭痛。張力性頭痛主要由後頸及枕部帽狀腱膜張力異常所導致，故針灸足太陽膀胱經的絡卻、玉枕及天柱等穴，以及足少陽膽經的風池、腦空等穴。叢集性頭痛的部分，則針灸足少陽膽經的上關穴及陽白穴，手陽明大腸經的曲池穴、合谷穴，足陽明胃經的內庭穴。

林小姐回診表示，第一次治療後，後頸部的緊繃舒緩大半，至於叢集性頭痛的症狀治療後也還未復發。翁醫師建議患者，減少長時間低頭看電腦的時間，避免頸部不適，再追蹤月經前後是否仍有頭痛症狀。

根治張力性頭痛 改善姿勢做起

翁瑞陽醫師表示，張力性頭痛的造成原因與姿勢有相當大的關係，想要根治宜從改善看書及看電腦的習慣著手，設定鬧鐘定時起來動一動，避免頸部長時間處於前傾的姿勢。至於叢集性頭痛的病因，醫學上尚未完全釐清，但研究顯示與三叉神經相關，且抽菸、喝酒、服用硝化甘油(耐絞寧)都會增加風險，遺傳也是因素之一，叢集性頭痛較易復發，宜長期追蹤，以得到最好的療效。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48954/

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