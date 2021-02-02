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過度使用手腕 鋼琴老師手指麻痛 原來是腕隧道症候群

朱宥綸／台北新光醫院骨科主治醫師
腕隧道症候群手術說明。（ 圖：新光醫院骨科主治醫師朱宥綸提供）
腕隧道症候群手術說明。（ 圖：新光醫院骨科主治醫師朱宥綸提供）

診間來了一名教鋼琴的老師，自訴手及手指麻痛，一開始甩手和按摩會變好，最近卻沒什麼改善效果，忍耐了數日決定就醫，經過理學檢查及神經傳導檢查，發現是「腕隧道症候群」，這是在門診最常見的周邊神經壓迫疾病。

腕隧道症候群是指多種原因造成腕隧道壓力增加，壓迫到正中神經，進而導致支配傳遞大拇指、食指、中指、一半無名指和手掌的感覺，因神經受擠壓出現痠麻痛感，症狀有時會在夜間加劇，會影響像是扣衣服扣子、寫字、拿筷子等精細動作，長期會造成周圍結締組織纖維化，甚至有肌肉萎縮的狀況。

從事需要大量使用手腕的工作如打電腦、油漆、收銀機櫃枱作業、生產線裝配作業等，或運動、內分泌疾病、肥胖、遺傳、手腕曾經受過傷等，都是好發的危險因子。

輕度的腕隧道症候群，可使用護腕輔具、消炎藥物、神經解套注射等保守治療，有助緩解症狀；若效果不佳，可以考慮接受約10分鐘的微創手術，使用特殊工具透過1公分的切口，將壓迫正中神經的橫腕韌帶減壓，使腕隧道的壓力釋放。

根據美國骨科醫學會（AAOS）的治療指引，橫腕韌帶的減壓手術是歸於最強的證據等級的治療策略，在術後一年的追蹤研究，顯著優於手腕固定、藥物、類固醇注射等保守治療方法，但術後最高仍有約四分之一的復發率，最常見的原因是纖維化及神經疤痕生成。

對於具高危險因子的患者，可以在手術中使用取自人類胎盤的羊膜移植物，能夠抑制發炎，減少神經周圍疤痕組織生成及沾黏，促進神經修復，2020年刊登於《Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine》（英國國際知名SCI期刊）的前瞻性臨床研究，也證明了在腕隧道症候群減壓手術術後使用羊膜移植物，功能與症狀的改善比單純減壓手術的患者更佳，在握力和神經疼痛等症狀均顯著改善。

腕指關節對於生活的重要性不言而喻，若遇到非創傷的手部及手指麻痛症狀，建議及早就醫，以免延誤治療的黃金期，影響生活品質。

朱宥綸指出，腕隧道症候群患者多半需大量使用手腕工作。（ 圖：新光醫院骨科主治醫師...
朱宥綸指出，腕隧道症候群患者多半需大量使用手腕工作。（ 圖：新光醫院骨科主治醫師朱宥綸提供）

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