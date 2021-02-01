常聽到嘰嘰聲 是幻聽？還是耳鳴？

耳鳴和幻聽兩者來源不同，建議患者宜盡早就醫，早期找到病因並治療，才能減輕痛苦。(本報資料照片)

在耳鳴門診中，常會聽見患者問道：「我的耳鳴已經很久了，很像蟬在叫，會是幻聽嗎？」、「我一直聽見嘰嘰聲，很像在漏電，是幻聽還是耳鳴？」所謂耳鳴和幻聽，都是人體聽到不屬於外界環境的聲響，該如何分辨？

外耳、中耳 聽覺接收系統

外耳和中耳負責收集及放大聲波，稱為「聽覺接收系統」。內耳耳蝸把聲波轉換成神經電波，經由聽神經傳到同側耳蝸神經核，接著在腦幹內發出聽覺神經路徑，向上延伸進入大腦，並不斷地交叉到對側，發揮抑制性調控功能，過濾掉雜亂或較不重要的電波訊息，稱為「聽覺傳遞過濾系統」。聽覺皮質位於大腦兩側顳葉，負責整合並解讀傳遞上來的電波訊息，產生聽覺，並跟儲存於大腦頂葉內的記憶聯結，使我們知道其中涵義，衍生思想或語言，稱為「聽覺解讀系統」。

腦部核磁共振檢查冠狀切面，藍色圈內為大腦皮質，屬於聽覺解讀系統，幻聽來源處；紅色圈內為聽覺傳遞過濾系統，耳鳴來源處。（圖：陳建志提供）

耳鳴會聽到沙沙、嗡嗡聲

若聽覺接收系統發生狀況，例如耳垢阻塞、外耳炎或中耳炎，耳蝸接收不到環境中原有的基礎音量，聽覺傳遞過濾系統會自動啟動代償機制，聽毛細胞加強擺動，聽神經加強傳導，耳蝸神經核加強放電，腦幹聽覺路徑減少抑制效應，設法去強化已減弱的聽覺訊息，患者就會聽到雜亂無章、沒有特定頻率的「沙、沙」或「嗡、嗡」聲。

若聽覺傳遞過濾系統本身發生了狀況，例如噪音傷害、聽神經退化或腦幹中風 ，造成某個音頻的聽力缺損，剩下健康的器官代償性地加強做工，並減少抑制效應，患者反而會聽到特定音頻的聲音，大多是高頻的「嘰、嘰」聲，很像鐵窗在磨擦，少部分是低頻的「嗯、嗯」聲，很像是馬達在運轉或汽車 在怠速；最特殊的，莫過於跟心跳同步、搏動性的「咚、咚」聲，或很像血液在噴的「咻、咻」聲，其實都是該系統沒有把原本屬於人體內正常的聲響給過濾掉，甚至把它放大，稱為「體內聽覺症」。

多數耳鳴 都可找到病因

幻聽乃聽覺解讀系統出現了狀況，例如大腦萎縮（失智 症或思覺失調症）、癲癇發作、中風或腫瘤壓迫，誤生有定義的聽覺，例如鈴噹聲、鐘聲、貓狗叫聲或言語交談聲。

人體不會無緣無故聽見不存在於環境中的聲響，一定是身體某種病理變化影響到聽覺系統。

隨著檢查儀器及技術的進步，大多數耳鳴均可以找到病因，只有在無法找到病因，疾病無法獲得治療前，患者持續焦慮，把生活壓力及過去負面經驗投射在耳鳴，大腦解讀系統也跟著加入代償行列，進而放大與扭曲耳鳴，成為「腦鳴」，使病症更加地複雜。

旁人感受不到、極主觀症狀

耳鳴和幻聽都是旁人感受不到、極度主觀的症狀，但兩者來源不同，有時被誤認「腦波控制」或「電波攻擊」，建議患者宜盡早就醫，早期找到病因並治療，才能減輕痛苦。