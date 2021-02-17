驚！膽管炎反覆發作 大腸寄生蟲作怪

林裕鈞醫師建議如有不明原因腹痛、發燒，一定要及早就醫檢查。圖／大千綜合醫院提供

78歲邱姓老翁有糖尿病 及肝膿瘍病史，且長年習慣赤腳種田，最近他因上腹痛、發燒到醫院就醫，電腦斷層顯示是膽管炎，但沒有膽囊結石，醫師以膽管鏡檢查發現他的膽汁呈深綠色黏稠膠狀，必須靠微創器械才能撈出，且撈出後仍有膽管炎反覆發作情形，懷疑是寄生蟲感染引起，醫師再以大腸鏡檢查，赫然發現他的大腸內有條約2公分的鉤狀寄生蟲，研判為糞小桿線蟲感染，服用除蟲藥物後，老翁的的症狀改善，膽管炎也未再復發。

台灣 苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞表示，消化道寄生蟲主要經由皮膚鑽入和飲食傳染，像糞小桿線蟲這類寄生蟲可潛伏在健康人體內長達20至30年不被察覺，邱姓老翁應是長年赤腳種田，寄生蟲從腳底皮膚鑽入，經由血液循環到全身，當到達肺部後沿著氣管咳出，吞入腸胃道，造成腹痛發燒、反覆膽管炎等狀況。

他指出，想要預防寄生蟲感染，建議到野地或田地時應穿著鞋子，避免喝沒煮沸的生水，香菜應洗淨後再食用。如此，可大幅降低被土壤內寄生蟲感染的機率。現在公共衛生與自來水系統較過去完善，少見寄生蟲感染，如果有不明原因腹痛、發燒、慢性貧血、反覆膽管炎發生時，仍建議就醫詳查。