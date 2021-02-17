頻跑廁所 天氣冷惹禍 還是「膀胱過動症」？

天氣冷，也會引發頻尿。（圖：門諾醫院提供）

45歲林姓OL，平時工作忙碌，不太喝水，近期卻不時跑廁所，最高紀錄一天跑十趟，嚇得她就醫檢查，經醫師仔細問診，才發現是辦公室「太冷」惹禍，並非泌尿道疾病所致。

台北書田診所泌尿科主任醫師周固表示，冬季變冷，民眾活動量減低，流汗量減少，以致小便量增加，冬季頻尿常被誤以為是膀胱過動症。

其實，不只是天冷會誘發小便的意念，有些較為敏感的民眾，到賣場、超市經過冷凍冷藏區時，被突然一陣冷風刺激，溫差瞬間變化也會觸發想上廁所的念頭，但到了廁所卻可能沒有太多尿液可以排出。

周固表示，膀胱過動症是膀胱不自主收縮產生急尿的問題，通常會頻尿，白天至少排尿超過8次、急尿、夜尿、急迫性失禁。膀胱過動症大多不明原因，有些是因為神經疾病、泌尿道感染或腫瘤 、精神壓力過大導致。

膀胱過動症與溫差導致的頻尿，最簡單可以鑑別方式就是症狀持續的「時間」，通常膀胱過動症會超過三個月以上，天氣變化引起的頻尿，則偶爾發生，溫度恢復正常後，排尿行為就改善，若是如此，民眾無需就醫。

膀胱過動症可能發生在每一個年齡層，就診患者大多集中30歲到40歲，隨年紀增長，發生機會高，但患者就醫的比率不高。周固表示，膀胱過動症最惱人的莫過於急尿所引起的漏尿，許多患者會不敢出門，擔心尿液異味引發他人側目。

一般而言，男性膀胱容量為400到420毫升，女性約380毫升，當膀胱累積尿量達200毫升，腦部即接收到「有尿意」的訊息，累積到400毫升，就有脹尿的感覺，腦部會不斷提醒排尿，並收縮逼尿肌，產生尿急的感覺。膀胱過動症的患者，膀胱內累積尿量不到200毫升時，肌肉 就可能收縮產生急尿。

不過，周固強調，近期發生因頻尿來枚診的患者，大多因天冷引起，呼籲民眾注意保暖，避免溫差，也能同時避免心血管疾病 。