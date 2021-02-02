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女嬰口腔爛、手腳起紅疹 原來被傳染腸病毒

游振昇
圖為學童雙手起小水泡，確診為腸病毒。 (圖：台中大甲李綜合醫院提供)
圖為學童雙手起小水泡，確診為腸病毒。 (圖：台中大甲李綜合醫院提供)

台灣一名7個月大女嬰日前被父母發現連續二天手腳外側都有水泡和疹子，被送到台中大甲李綜合醫院檢查，醫師查出女嬰是患腸病毒，追問才知，女嬰曾被帶到親友家玩，對方小孩曾得腸病毒，後來痊癒，但女嬰仍被傳染，醫師提醒家長，腸病毒冬季傳染力仍不容輕忽。

這名女嬰被父母發現已連續二天手腳外側出現水泡疹子，長疹子前有高燒情況，大甲李綜合醫院小兒科醫師蔡裕銘仔細觀察，依多年行醫經驗判斷水痘可能性較低，可能性就是腸病毒，因為水痘症狀明顯處應在身體軀幹而非手腳及口腔，醫師檢查口腔內果然發現有明顯潰爛，符合腸病毒典型症狀。

細問之下，家人表示一周前曾帶女嬰去親戚家玩，對方的小朋友曾得腸病毒但快痊癒，雖然已做過居家消毒，但女嬰還是不幸被傳染，顯示腸病毒的存活力不容輕忽，以至於女嬰在免疫力不足情況下暴露於高風險的環境，容易受感染。

醫師說，腸病毒主要經由腸胃道，糞口傳染、水或食物汙染，或呼吸道飛沫、咳嗽或打噴嚏，也可經由接觸病人皮膚水泡的液體而感染，傳播性高，通常發病後一周內傳染力最強，患者可持續經由腸道排出病毒，時間長達8到12周之久，大人外出容易將病毒帶回家，家中若有兩個以上的小孩，有一人感染腸病毒要適當隔離，避免接觸感染。

蔡裕銘呼籲，腸病毒的傳染途徑多，傳染力極強，預防病毒的不二法門就是「勤洗手」，有家長誤以為腸病毒感染過後就免疫，這是錯誤觀念，腸病毒有不同型別，雖然症狀類似，但每年流行的型別不盡相同。

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