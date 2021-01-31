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經常無故流鼻血 鼻內夾出水蛭

黃寅
台中市長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫透過鼻腔內視鏡檢查，發現患者的鼻子後鼻咽部寄生了一條長約5公分的水蛭，並用器械夾出。（圖：長安醫院提供）
台中市長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫透過鼻腔內視鏡檢查，發現患者的鼻子後鼻咽部寄生了一條長約5公分的水蛭，並用器械夾出。（圖：長安醫院提供）

台灣一名61歲原住民最近經常流鼻血， 原本不以為意，後來到台中長安醫院耳鼻喉科就診，醫師林恆甫透過鼻腔內視鏡檢查，才發現原來他的鼻子後鼻咽部寄生了一條長約5公分的水蛭，並以長柄鼻咽器械才順利將水蛭從男子鼻裡夾出，終結他長達數月的流鼻血的不適症狀。

林恆甫說，生活在水中的水蛭幼體，會利用對溫度和光線變化的敏感，迅速發現與水源接觸的動物，並寄生在牠們身上。患者在山上工作，經常飲用山泉水，可能因此誤將水蛭幼體食入，寄生在鼻咽部吸血且愈長愈大。所以將水蛭從他的鼻孔裡揪出來之後，連患者本人都覺得難以置信，因為他自己也不知道水蛭是何時進入自己鼻子裡的。

他說，水蛭除了在鼻腔中寄生，也曾被發現寄生在口腔、呼吸道、眼球周圍、肛門、陰道和尿道等由黏膜覆蓋的部位。寄生的水蛭會愈長愈大，進而造成呼吸不順暢、有異物感、經常流鼻血、鼻子有搔癢感覺等症狀。一旦長時間沒發現，患者一直被吸血，容易造成貧血及過敏反應。

林恆甫呼籲，切勿飲用不乾淨的山泉水及溪水，因為其中可能都有大量水蛭幼蟲，若是不慎飲用，可能導致幼蟲進入呼吸道或鼻腔，並在人體寄居。吸附在鼻腔黏膜上不斷吸血長大。若再讓水蛭長住鼻腔內，腐蝕鼻腔黏膜，鼻子易出現大面積糜爛，經常鼻出血，後患無窮。一旦發現鼻腔有異狀，應立即到醫院就診找出病，千萬不要拖延。

台中市長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫透過鼻腔內視鏡檢查，發現患者的鼻子後鼻咽部寄生了...
台中市長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫透過鼻腔內視鏡檢查，發現患者的鼻子後鼻咽部寄生了一條長約5公分的水蛭。（圖：長安醫院提供）

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