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無止境收養貓狗 也是囤物症

陳惠惠
專家說無止境地收養貓狗也是囤物症。（本報資料照片）
專家說無止境地收養貓狗也是囤物症。（本報資料照片）

台北醫學大學附設醫院精神科主治醫師黃守宏表示，若東西堆得滿坑滿谷，已影響日常生活、引發人際衝突，卻又不能用其他疾病來解釋，就可能罹患「囤物症」。

美國精神醫學學會2013年正式將「囤物症」（Hoarding Disorder）列入精神疾患診斷準則手冊（DSM-5）。患者囤物五花八門，也因人而異，有人可能撿旁人眼中的破銅爛鐵當寶，甚至可能無止境收養貓、狗等動物，卻又多到無力安置和照顧，搞到自己和動物的生活都堪憂。

對於患者的「斷捨離」障礙和壓力，黃守宏說，有患者覺得，丟掉囤積物猶如丟掉自己的一部分，或從囤積得到安慰和安全感，也有人對收集物品具強烈責任感，到不可思議的境界。

黃守宏說，囤物的診斷確診與否，有其兩大原則，一是囤積物品已對日常生活功能造成影響，或導致環境髒亂不堪，甚至和鄰居、家人起衝突；二是不能用其他疾病來解釋，如思覺失調、失智症等，就是囤物症。

黃守宏提到，臨床較少見單純的囤物症患者，通常都會合併有思覺失調症或失智症。他也說，若是單純的囤物症，目前沒有太多證據顯示藥物治療有明顯效果，須合併認知行為治療，幫助排解丟棄時的苦惱壓力，學習分離，或協助他們分門別類來改善。

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