老爸愛囤物 醫師也沒轍

囤物症患者屋內堆滿雜物，僅留狹窄通道可通行。（圖：台北市議員戴錫欽辦公室提供）

父親去世後，家裡清出了100多支牙膏，好幾箱衛生紙、兩百多瓶酒，但我一點都不覺得意外，對於父親來說，生活哲學就是「有備無患」，對於特價、買一送一，幾乎沒有抵抗力，只要便宜就買，連水果也是一樣。

小時候，常在父親叫賣的水果攤附近玩耍，看著他與客人討價還價，在水果表面噴水、整理快要壞掉的香蕉、蓮霧、芭樂，除賺錢餬口，水果應該是他一生最重要的親密戰友。

但父親退休 後，水果卻成了家人的噩夢！

他總是習慣在市場快收攤時搶便宜，此時主客易位，換成他是殺價這一方，一輩子的職業訓練，他常能以少少價錢買了一整堆賣相不佳的水果，開心地帶回家，這卻成了他與母親之間爭吵的導火線。

水果放到爛 兩老常爭吵

因為家裡人口簡單，只剩兩老，怎可能吃得完一大堆水果，往往香蕉放到發黑、軟爛，鳳梨流出湯汁，引來眾多小蒼蠅，兩個老人家經常為此吵架，連我也遭殃。

父親在世時，常打電話要我回家拿水果，如果沒順從他的意思，就發飆生氣，但回老家，看到一桌子快壞掉、不新鮮的水果，常忍不住說了幾句，「水果不是應該趁新鮮吃」，又會引來老爹的不高興。

「吵架絕對不是好辦法。」做兒子當然瞭解父親的個性，從學理上來說，他應是典型的囤物癖患者，腦部前額葉或扣帶皮質等功能失調異常，以至於出現購物、囤積等的重複行為。

不當蒐集 造成生活障礙

囤物症（囤積症）已於2013年被納入「精神疾病診斷與統計手冊」，和拔毛症等均為強迫疾病相關障礙，定義為「不當蒐集物品，且已造成生活障礙」。

臨床觀察，絕大部分囤物症患者均有悲慘的童年，生活貧苦、家裡經濟狀況極差，父親也不例外，十歲時，他就沒了爸爸，無法繼續念書，只能在菜市場工作，一路苦過來，當然缺乏安全感，成年後，罹患分離焦慮創傷，養成囤物習慣，藉此抒發壓力。

熱愛比價 拎回戰利品

儘管兒子已經當了精神科醫師，收入還算不錯，但他還是依然故我，蒐集量販店的DM目錄，熱愛比價，只要發現當期牙膏、衛生紙、沙拉油等日常用品特別便宜，就大量採購，完全不管是否用得完。

正因他囤物成性，且家裡總有一堆堆即將敗壞的水果，除了瀰漫一股酸味，且孳生果蠅，我母親當然難以忍受，不斷爭吵，但他還是常往菜市場跑，拎回一袋袋「戰利品」。

我多次居中協調，甚至以精神科醫師身分來說教分析，提醒家父可否少買一點收攤前便宜水果，但就算給父親再多的零用錢，叮嚀他買些新鮮的、漂亮的水果，吃完再買，但成效有限，直到他生病臥床，無法外出，家裡這才少了水果的腐敗味，也沒了果蠅。

父親已經過世三年多，但家裡現在還用著他生前購買的牙膏、衛生紙，母親也懷念著那個就愛購買快壞掉的水果、廉價日用品，且會跟她吵半天的固執老公。

醫學辭典：囤物症

囤物症是強迫症的一種，常會反覆囤積相同物品。

囤物症與腦部前額葉或扣帶皮質等功能失調有關，涉及到腦部運作區塊，驅使其強迫一直出現「囤積」的重複行為，需要藥物調整血清素，使腦部系統運作更加穩定。