別讓糖尿病阻eye你 糖友多管齊下挽救視力

圖片來源 ／健康醫療網

一名46歲的工藝老師，他的專長是雕刻與製作精細的工藝作品，維持良好視力是他謀生的工具，然而長年有糖尿病 的他，四年前因視力下降進而求診，才知道自己有青光眼、增生性糖尿病視網膜病變併黃斑部水腫。這名患者先後接受視網膜手術與新生血管生成因子抑制劑治療，但黃斑部水腫的狀況遲未改善，所幸轉換注射眼內類固醇，眼內水腫的狀況獲得改善，再經白內障手術與青光眼微創導管置入手術後，視力也從原先的0.2進步到1.0，定期4~6個月施打眼內類固醇維持良好視力下，現在的他又可以繼續從事他熱愛的工作，用他的雙眼及雙手製作出獨一無二的作品。

糖尿病引起血管失控 黃斑部水腫不可忽視

花蓮慈濟醫院眼科部李原傑主任指出，糖尿病患者若沒有良好控制血糖 ，容易引發血管病變，進而衍生出其他併發症，而眼睛就是首當其衝的器官之一，例如眼球中的黃斑部裡面有很多血管，而糖尿病會使視網膜的微細血管產生變化，使血管中滲漏出的水分或物質堆積在黃斑部，形成黃斑部水腫，導致視力模糊與下降，隨著病情加劇部分患者更可能出現視力扭曲的症狀。

三成患者治療成效不彰 使用長效類固醇

目前針對黃斑部水腫的治療已非常進步，李原傑主任說明，當前治療糖尿病黃斑部水腫的主流方式是使用眼內注射藥物，主要分兩種，第一種是新生血管生成因子抑制劑，主要透過減少微血管滲漏而阻斷血管新生，但估計約有3成患者因發炎因子偏高，治療效果有限，加上也有少部分患者恐產生全身性的併發症，如中風或微血管阻塞；所幸有新型眼內注射長效型類固醇，該藥可解決發炎因子偏高的問題，也可間接降低新生血管生成，注射1次藥效可維持至少4個月，但需要定期追蹤眼壓，長效的特性除了提高患者治療順從性外，也降低了頻繁注射的心理壓力。

糖友最該注意眼睛病變 視力模糊一定要就醫

「糖友如果出現視力模糊，一定要就醫檢查」李原傑主任呼籲，糖尿病的治療源頭仍是血糖控制，日常應從飲食、運動、作息方面養成良好的習慣。糖尿病患者更應時時注意自己的視力狀況，若出現視力衰退或模糊等狀況，應立即就醫檢查。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48903/

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