我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

男子慘摔後意識混亂、情緒起伏 竟是「黴菌」搞怪

江良誠
台灣南投醫院神經內科醫師鄭耕兆提醒，隱球菌症狀容易被以為是感冒，病患應告知接觸史以便醫師正確判斷病情。（圖：台灣南投醫院提供）
台灣南投醫院神經內科醫師鄭耕兆提醒，隱球菌症狀容易被以為是感冒，病患應告知接觸史以便醫師正確判斷病情。（圖：台灣南投醫院提供）

江良誠40歲羅姓男子頭痛超過兩周，吃止痛藥無法改善，在家跌倒後還出現意識混亂、情緒起伏大，家人緊急送他就醫，醫師從腦脊髓液檢查，發現他是隱球菌引發腦膜炎經抗生素治療後，現已出院，後續需返診追蹤。

台灣南投醫院神經內科醫師鄭耕兆說，隱球菌是種黴菌，存在土壤、鴿糞、植物等環境中，可從呼吸道吸入感染，也可能經由傷口或飲食感染。健康成人不易遭受感染，但是免疫力缺陷患者是高風險族群。

隱球菌入侵身體後，不一定會有症狀，取決於患者的免疫狀況。根據侵犯肺、皮膚黏膜、泌尿道、眼睛等不同器官，可能會出現不同症狀，若感染中樞神經系統，則可能引起腦膜炎。有些民眾遭受感染後，由於不了解疾病的嚴重性而隱忍或自行服藥，而拖延了就醫時機，嚴重恐危及生命。

羅姓患者接受詳盡檢查，醫師發現他罹患少見的免疫疾病「抗GMCSF因子抗體症候群」，南投醫院感染科廖嘉宏主任表示，目前致病機轉尚未明確，不清楚兩者間是否具有關聯性，但已在多名隱球菌併發腦膜炎患者檢測出該自體免疫抗體。

鄭耕兆提醒，隱球菌感染症狀較不典型，容易被以為是感冒而忽略，導致病情延誤。醫師表示若出現肺炎、頭痛、發燒、視力喪失甚至合併意識不清、譫妄、抽搐等症狀時應盡速就醫，並主動告知醫師相關訊息，如接觸史等資訊，以及早治療。

編輯推薦

台灣 檢測 免疫力

上一則

99歲老奶奶跌倒骨折 微創手術後1周就能走

下一則

膝蓋痛怎麼辦？ 50歲後可能要面對的疼痛

延伸閱讀

潰瘍性腸炎症 讓人狂拉肚子

潰瘍性腸炎症 讓人狂拉肚子
8公分食道腫瘤阻礙吞嚥 放置食道支架改善進食

8公分食道腫瘤阻礙吞嚥 放置食道支架改善進食
女童滿口蛀牙膿傷 「鼻噴劑」惹禍

女童滿口蛀牙膿傷 「鼻噴劑」惹禍
中老年人骨質密度差藏危機 芝麻牛奶麥片幫助補鈣

中老年人骨質密度差藏危機 芝麻牛奶麥片幫助補鈣

熱門新聞

南基醫院眼科醫師周介仁提醒兒童突發性斜視應及早就醫，以免影響視力發展。圖／南基醫院提供

14歲女學生突然斜視 奔波兩岸就醫終找出病因

2021-01-23 05:15
圖片來源 ／健康醫療網

吃葉黃素護眼？5個常見錯誤觀念

2021-01-27 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

20年來她天天偏頭痛！釀家庭失和、遭資遣超憂鬱

2021-01-22 01:30
(取材自健康醫療網)

1晚尿十次 6旬翁退休人生險變調

2021-01-21 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

別讓糖尿病阻eye你 糖友多管齊下挽救視力

2021-01-26 02:00
（圖：健康醫療網提供）

天冷真的會傷「心」！這些症狀持續10分鐘恐奪命

2021-01-28 00:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…