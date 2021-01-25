動不動腰痠背痛別以為小毛病！當心多發性骨髓瘤上身

圖片來源 ／健康醫療網

53歲的楊太太去年彎腰取物時，突然「啵」一聲，頓時上背劇痛、上半身無法旋轉，右側痛到肩膀無法上舉，四處求醫仍未好轉，爾後陸續出現下背痛及坐骨神經痛，讓她苦不堪言，直到安排抽血及骨髓穿刺，確診罹患多發性骨髓瘤第三期，採標靶治療合併放射線治療後，癌細胞 獲控制。

多發性骨髓瘤初期無症狀 頭、胸、背痛要當心

台灣亞洲大學附屬醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤 科主任黃文豊表示，多發性骨髓瘤在疾病初期，通常不會有任何症狀，但當癌細胞向骨髓外延展時，病患通常會出現頭部、前胸、背部疼痛情形，且癌細胞持續蔓延時，可能會出現骨折、乏力、體重減輕和反覆感染等，甚至可能有噁心、嘔吐、便祕、排尿困難、四肢麻木等現象。

單獨發生某一軟組織或單一骨骼 稱為漿細胞瘤

黃文豊主任說明，多發性骨髓瘤是一種源自漿細胞的惡性腫瘤，若單獨於發生於某一軟組織或單一骨骼時，稱為漿細胞瘤(plasmacytoma)，但多數狀況下這些漿細胞瘤會蔓延至全身多處骨頭，引起疼痛及相關症狀，因此稱之為「多發性骨髓瘤」，常表現出骨骼被破壞、腎衰竭、貧血及高血鈣症。

無法完全治癒 放射治療減輕疼痛

目前多發性骨髓瘤無法完全治癒，但隨著新藥問世，不論在併發症治療或疾病本身治療，都有相當大進步，也使患者存活時間延長。黃文豊主任提到，放射治療在疾病的治療過程中也扮演相當重要角色，除可以改善骨骼疼痛，減少使用止痛藥，也能增加病人的活動力，當病人有脊髓壓迫問題時，放射治療合併類固醇治療，能迅速緩解症狀，只要患者與醫療團隊配合，不僅存活期大幅延長，生活品質也能顯著改善。

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資料來源：健康醫療網

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