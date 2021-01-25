動不動腰痠背痛別以為小毛病！當心多發性骨髓瘤上身
53歲的楊太太去年彎腰取物時，突然「啵」一聲，頓時上背劇痛、上半身無法旋轉，右側痛到肩膀無法上舉，四處求醫仍未好轉，爾後陸續出現下背痛及坐骨神經痛，讓她苦不堪言，直到安排抽血及骨髓穿刺，確診罹患多發性骨髓瘤第三期，採標靶治療合併放射線治療後，癌細胞獲控制。
多發性骨髓瘤初期無症狀 頭、胸、背痛要當心
台灣亞洲大學附屬醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊表示，多發性骨髓瘤在疾病初期，通常不會有任何症狀，但當癌細胞向骨髓外延展時，病患通常會出現頭部、前胸、背部疼痛情形，且癌細胞持續蔓延時，可能會出現骨折、乏力、體重減輕和反覆感染等，甚至可能有噁心、嘔吐、便祕、排尿困難、四肢麻木等現象。
單獨發生某一軟組織或單一骨骼 稱為漿細胞瘤
黃文豊主任說明，多發性骨髓瘤是一種源自漿細胞的惡性腫瘤，若單獨於發生於某一軟組織或單一骨骼時，稱為漿細胞瘤(plasmacytoma)，但多數狀況下這些漿細胞瘤會蔓延至全身多處骨頭，引起疼痛及相關症狀，因此稱之為「多發性骨髓瘤」，常表現出骨骼被破壞、腎衰竭、貧血及高血鈣症。
無法完全治癒 放射治療減輕疼痛
目前多發性骨髓瘤無法完全治癒，但隨著新藥問世，不論在併發症治療或疾病本身治療，都有相當大進步，也使患者存活時間延長。黃文豊主任提到，放射治療在疾病的治療過程中也扮演相當重要角色，除可以改善骨骼疼痛，減少使用止痛藥，也能增加病人的活動力，當病人有脊髓壓迫問題時，放射治療合併類固醇治療，能迅速緩解症狀，只要患者與醫療團隊配合，不僅存活期大幅延長，生活品質也能顯著改善。
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資料來源：健康醫療網
https://www.healthnews.com.tw/news/article/48899/
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