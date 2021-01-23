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假牙清潔不佳 老翁口腔出現灼燒感、白色斑塊

記者陳斯穎／新竹報導
榮總新竹分院牙科醫師王薏雯指出，老翁假牙清潔狀況不佳，導致口腔念珠菌感染。圖／榮總新竹分院提供
榮總新竹分院牙科醫師王薏雯指出，老翁假牙清潔狀況不佳，導致口腔念珠菌感染。圖／榮總新竹分院提供

台灣新竹一名75歲老翁佩戴假牙多年，日前口腔一直有灼燒感，口內也發現許多白色斑塊，經牙科醫師檢查發現是「口腔念珠菌」感染，原來是因為老翁進食後沒有取下清潔假牙習慣，且常常戴著假牙睡覺，經兩周抗黴菌藥物治療，以及加強清潔活動假牙後，灼燒感已改善恢復健康。

榮總新竹分院牙科醫師王薏雯表示，口腔念珠菌症多為白色念珠菌的伺機性感染，白色念珠菌是一種真菌，為口腔黏膜中的正常菌叢，當患者免疫力低下或正常菌叢的平衡被打破，白色念珠菌大量增生形成白色斑塊，或導致黏膜脆弱出現紅色變化，症狀常為刺刺痛痛的灼燒感、容易口乾、不能吃太燙的食物等。

此外，活動假牙與口腔黏膜接觸的時間頗長，若清潔狀況不佳，也容易導致口腔念珠菌感染，使得假牙覆蓋底下之黏膜呈現紅色的變化，稱為「義齒性口炎」。

王薏雯也指出，除了年長者不良的口腔衛生或不乾淨的假牙、矯正器，長期服用抗生素，有嚴重腎臟病、癌症、糖尿病、肝硬化、愛滋病、器官移植等免疫功能不佳，都是可能造成口腔念珠菌的潛在原因。

王薏雯提醒，正確的口腔清潔與每天正確清潔假牙，配合均衡的營養提升免疫力，並且定期口腔檢查，才能避免口腔念珠菌的感染。

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