孕婦無預警胸痛 主動脈剝離二度瀕死

心臟主動脈剝離好發於動脈硬化、三高 、肥胖 、先天性結締組織病變等患者，典型症狀為劇烈性胸痛，致死率雖高，但只要及時治療，多數情況仍可救治，懷孕9個月的劉姓女子日前無預警劇烈胸痛、瀕臨休克，被緊急送至台北慈濟醫院急診，診斷因主動脈根部動脈瘤內膜裂開，導致主動脈剝離，先取出胎兒後，再進行動脈瘤置換手術，歷經16小時終於救回劉姓孕婦母子。

台北慈濟醫院心臟外科醫師蔡貴棟表示，孕婦併發急性主動脈剝離的案例極少見，若是伴隨先天性主動脈血管壁異常，風險將大大提升，如劉女的情形，幼兒時期因主動脈瓣逆流做過主動脈辦膜修補手術，後又罹患7公分大的主動脈根部動脈瘤，更加劇主動脈剝離的危險性。

慈濟醫院心臟外科團隊評估，劉女先前做過心臟手術，所形成的沾黏或可延緩心包膜填塞產生時間，與婦產科合作先進行剖腹產手術，確保無產後出血等症狀再執行主動脈剝離手術，產後的修復期間，劉小姐病情急遽惡化，二度瀕臨死亡，醫療團隊緊急裝置葉克膜，再執行逾16小時的升主動脈及主動脈根部動脈瘤同時置換手術，術後經過一周復健，順利出院。

蔡貴棟呼籲一般民眾要養成運動習慣、調整規律作息、避免抽菸喝酒，如突然出現胸痛、呼吸困難應盡速就醫，避免延誤治療。