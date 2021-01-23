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歲末年終大掃除 藥師教你藥品回收6招

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

接近年終大掃除，面對家裡一大堆的藥品，知道該怎麼處理嗎？高醫附設中和紀念醫院副院長黃尚志表示，歲末年終家家戶戶都在大掃除，若發現家裡一大堆不用的藥品，而直接丟垃圾桶或沖馬桶，不僅浪費醫療資源，連帶也會造成環境汙染，希望大家能珍惜有限的健保資，包括如何正確用藥及回收藥品，可徵詢醫師或藥師。

藥品浪費案例多 藥師也頭痛

有一名李姓女病人最近提了一只行李箱和兩個大袋子，來到高雄醫學大學附設中和紀念醫院藥局前，打開一看裡面裝滿了藥品和保健品。原來李小姐是幾年前確診的癌症患者，因不想接受化療，而四處尋求自然療法，買了許多保健品，直到最近追蹤發現癌症惡化，於是決定重返醫院治療。但醫師告知原先的藥品已不適用現在的病況，須重新開立處方，李小姐相當懊悔當初沒有聽醫師的話。

藥師幫李小姐整理藥品時，發現有一大半的藥品和保健品都已過期，其中保健品也有不少成分相同的，而請李小姐除好好配合醫師用藥治療外，使用保健食品前最好先詢問醫師或藥師。

另一名王姓病人每隔一陣子都到醫院藥局丟藥品，原來他是有症狀才吃藥，沒有不舒服就自動停藥，所以每月醫師開新藥後，他就將上一次吃不完的藥拿到藥局回收，以為還可以給其他病人使用。

藥師向王先生說明，藥品沒過期還可繼續吃，若是吃不完那麼多藥，可請醫師開少一點，免得浪費醫療資源。藥師並強調，回收的藥品會被銷毀，並不會給其他病人使用，所以王先生拿藥回來並不能減少藥品浪費。

還有一名長期服用抗癲癇藥物的陳姓病人，習慣將藥品先分裝到藥盒再服用，但近日更新藥盒，沒有注意到新藥盒密合度不佳，導致藥品外觀變色，他還是照常服用，結果發生皮膚癢及癲癇發作。藥師指出，藥品分裝在藥盒除了須注意藥盒密合度外，有些易潮解藥品也不適合事先分裝，藥品潮解會影響療效導致疾病控制不良，若藥品已變色、變質或有異味，也不要繼續服用。

藥品該不該丟 藥師教你藥品回收6招

高醫藥學部主任王雅玲表示，藥品保存首先要注意期限，若過期就要丟棄，就算未拆封也一樣；而且一旦開封後，藥品的有效期限就會縮短，在正確的保存下，口服藥或藥膏一般可保存3至6個月，眼藥水或口服液劑最多保存1個月。未過期但變色、變質、有異味的藥品也必須丟掉。

王雅玲主任指出，大部分藥品保存建議放在避光、陰涼、乾燥、兒童不易拿取之處；少數藥品則需要冷藏，如胰島素儲存時應與冰箱其他食物隔開。各藥品保存方式可參考藥袋或藥品說明書。

至於過期或變質無法使用的藥品，請依照「藥品回收六步驟」來處理，步驟如下：

1.   倒入：剩餘藥水倒入夾鏈袋中。

2.   沖洗：將沖洗藥罐的水也倒入夾鏈袋。

3.   集中：廢棄的藥丸、膠囊從鋁箔或藥袋包裝取出後放入夾鏈袋。

4.   混合：將用過的擦手紙、茶葉渣或咖啡渣等放入夾鏈袋中一起混合。

5.   密封：將夾鏈袋密封好，隨一般垃圾清除。

6.   回收：乾淨的藥瓶和藥袋可以回收。

王雅玲主任提醒，5類藥品須送回藥局回收，包括：化療抗癌藥、鎮定安眠藥、麻醉止痛藥、荷爾蒙和抗生素等，不可自行隨意丟棄，尤其不可倒進馬桶和水槽，可能汙染居住的環境。健保是國人健康的保障，但健保連年虧損，病人可以做的就是不浪費藥品，也不自行要求醫師開藥，已經領回的藥應依醫囑使用，以控制病情，減少未來更多的醫療支出。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48888/

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