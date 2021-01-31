自主神經失調 須防腦中風

天氣寒冷，老年人、糖尿病、心血管疾病、帕金森氏症候群等自主神經功能不良患者，更要小心防範腦中風。（本報資料照片）

天氣突然變冷，各地急診腦中風 病人就會明顯增加，老年人、糖尿病 、心血管疾病、帕金森氏症候群等自主神經功能不良患者，更要小心防範腦中風。

除了天氣變冷會造成腦中風患者明顯增加，「自主神經功能不良」也是導致腦中風發生的重要原因。

自主神經功能是調節血管收縮及舒張的重要調控因子，當腦血管已有動脈硬化時，不適當的血管收縮或舒張，可能進一步造成腦血管堵塞而引起缺血性腦中風。研究顯示（2014年Journal of neurologic science），腦中風病人自主神經功能明顯不良，特別是腦部大血管堵塞的病人，約八成自主神經功能不良，腦部小血管堵塞的病人也有約六成自主神經功能不良。

自主神經功能不良在臨床上較容易被忽略，舉凡心血管疾病患者、有腦中風病史、年紀大、糖尿病、帕金森氏症候群、脊髓損傷病人及遺傳或後天性神經病變疾患等，皆為高危險群。

降血壓 藥 別亂吃

急性腦中風常會造成血壓明顯上升，有些病人會自行服用降血壓藥物，此舉對腦中風的改善不但沒效，若病人患有自主神經功能不良，更可能因動脈硬化的血管無法舒張，血壓下降進一步導致腦部大片缺血，反而造成不可回復之永久殘障。

自主神經功能不良者，常見頭暈、腹脹、眼乾、心悸、四肢冰冷或感覺異常、黑矇症等症狀，很容易為病人甚至醫師所忽略，經常是病人暈倒才被發現有自主神經功能不良，可經神經學儀器檢查心律變異、皮膚交感神經測試及傾斜床等檢查進一步確診。

腦中風症狀通常發生很突然，研究顯示，腦部血管堵住一至兩分鐘內即會出現神經學症狀。臨床上常見為口齒不清、面部及肢體的無力或走路更加困難、突發性的頭暈，若為自主功能不良高危險群，須小心為腦中風的症狀。腦中風症狀若在小於三小時進入急診，接受血栓溶解劑治療評估及住院治療，即可有效降低永久性殘障發生率。（蔡銘駿╱台灣台南市立安南醫院神經內科主任）