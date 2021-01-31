我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

自主神經失調 須防腦中風

黃妙雲
天氣寒冷，老年人、糖尿病、心血管疾病、帕金森氏症候群等自主神經功能不良患者，更要小心防範腦中風。（本報資料照片）
天氣寒冷，老年人、糖尿病、心血管疾病、帕金森氏症候群等自主神經功能不良患者，更要小心防範腦中風。（本報資料照片）

天氣突然變冷，各地急診腦中風病人就會明顯增加，老年人、糖尿病、心血管疾病、帕金森氏症候群等自主神經功能不良患者，更要小心防範腦中風。

除了天氣變冷會造成腦中風患者明顯增加，「自主神經功能不良」也是導致腦中風發生的重要原因。

自主神經功能是調節血管收縮及舒張的重要調控因子，當腦血管已有動脈硬化時，不適當的血管收縮或舒張，可能進一步造成腦血管堵塞而引起缺血性腦中風。研究顯示（2014年Journal of neurologic science），腦中風病人自主神經功能明顯不良，特別是腦部大血管堵塞的病人，約八成自主神經功能不良，腦部小血管堵塞的病人也有約六成自主神經功能不良。

自主神經功能不良在臨床上較容易被忽略，舉凡心血管疾病患者、有腦中風病史、年紀大、糖尿病、帕金森氏症候群、脊髓損傷病人及遺傳或後天性神經病變疾患等，皆為高危險群。

血壓藥 別亂吃

急性腦中風常會造成血壓明顯上升，有些病人會自行服用降血壓藥物，此舉對腦中風的改善不但沒效，若病人患有自主神經功能不良，更可能因動脈硬化的血管無法舒張，血壓下降進一步導致腦部大片缺血，反而造成不可回復之永久殘障。

自主神經功能不良者，常見頭暈、腹脹、眼乾、心悸、四肢冰冷或感覺異常、黑矇症等症狀，很容易為病人甚至醫師所忽略，經常是病人暈倒才被發現有自主神經功能不良，可經神經學儀器檢查心律變異、皮膚交感神經測試及傾斜床等檢查進一步確診。

腦中風症狀通常發生很突然，研究顯示，腦部血管堵住一至兩分鐘內即會出現神經學症狀。臨床上常見為口齒不清、面部及肢體的無力或走路更加困難、突發性的頭暈，若為自主功能不良高危險群，須小心為腦中風的症狀。腦中風症狀若在小於三小時進入急診，接受血栓溶解劑治療評估及住院治療，即可有效降低永久性殘障發生率。（蔡銘駿╱台灣台南市立安南醫院神經內科主任）

編輯推薦

中風 血壓 糖尿病

上一則

難阻擋甜食誘惑 當心「高血脂」有機可乘

下一則

抗膽鹼能藥 易引發失智

延伸閱讀

去年才確診新冠 日諧星又傳腦中風

去年才確診新冠 日諧星又傳腦中風
三高患者過冬「3不」保命：不泡湯、不過飽、不喝酒

三高患者過冬「3不」保命：不泡湯、不過飽、不喝酒

腦中風自行減藥量 導致再冒血塊

腦中風自行減藥量 導致再冒血塊
搶救腦中風 勿信3迷思

搶救腦中風 勿信3迷思

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

吃葉黃素護眼？5個常見錯誤觀念

2021-01-27 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋痛怎麼辦？ 50歲後可能要面對的疼痛

2021-01-29 02:00
南基醫院眼科醫師周介仁提醒兒童突發性斜視應及早就醫，以免影響視力發展。圖／南基醫院提供

14歲女學生突然斜視 奔波兩岸就醫終找出病因

2021-01-23 05:15
（圖：健康醫療網提供）

天冷真的會傷「心」！這些症狀持續10分鐘恐奪命

2021-01-28 00:59
圖片來源 ／健康醫療網

別讓糖尿病阻eye你 糖友多管齊下挽救視力

2021-01-26 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

長者也要做牙齒矯正？牙醫師解惑

2021-01-27 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇