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防中風 掌握333守則

張睿廷

中風是許多三高患者、長期吸菸者最害怕的疾病之一，且中風前通常沒有預兆，若身旁親友未在黃金時間內將病患送至醫院，恐會導致患者癱瘓、喪失語言能力；台灣土城醫院神經內科主任徐榮隆表示，只要發現身邊親友突然臉歪嘴斜、手腳無法抬起等情形，一定要馬上送醫，避免錯過黃金救治時機，但最重要的還是平時飲食要規律，保持良好運動，才能有效減少中風可能性。

腦血管疾病是危險殺手，尤其是冬天，劇烈的溫度變化更容易導致血管堵塞，也變成引爆心腦血管疾病的不定時炸彈。

徐榮隆指出，腦中風令人害怕，是因常在無預警的情況下發生，但只要在病人一出現臉歪嘴斜，身體單側無力、手無法高舉、腳無法抬起，說話不清楚的情形下，趕在黃金三小時內將病患送達醫院，進行靜脈融栓治療，能有效降低中風後遺症。

徐榮隆表示，臨床上若在中風發作三小時後到院，或是遇到大血管阻塞，靜脈融栓治療效果都會打折扣，若發生上述情形，動脈取栓就是另一種治療選擇，可經醫師評估後進行。

徐榮隆呼籲，即使中風是生活中的不定時炸彈，但只要掌握「333」守則，多運動、維持均衡飲食，將日常調整成健康、規律的生活型態，即可有效降低腦中風發生率。

「333」守則為：

一、控「3」高：若發現有高血壓、高血糖、高血脂問題，應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，積極做好血壓、血糖、膽固醇的控制，絕對不可以任意停藥或增減用藥的劑量。

二、記「3」不：記住不吃多鹽多油食物、不吸菸、不過度飲酒，中風與生活習慣息息相關，切勿輕忽。

三、保「3」要：保持定期測量血壓、適度規律運動(1天至少運動30分鐘)及善加利用預防保健服務，不僅能讓人遠離腦中風的威脅，也是杜絕其他慢性病的通則。

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