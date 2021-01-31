我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

下肢麻木 脊椎腫瘤作怪

王駿杰
比較術前與術後之胸椎核磁共振，可確認腫瘤已被完全移除。（圖：台大醫院新竹分院提供）
比較術前與術後之胸椎核磁共振，可確認腫瘤已被完全移除。（圖：台大醫院新竹分院提供）

50歲陳姓婦人近半年來感覺下肢麻木，她曾接受復健及保守治療，但症狀並無緩解且無法長時間行走，到台灣台大醫院新竹分院神經外科求診。經檢查發現，陳婦麻木的範圍與腰椎退化表現並不相同，下肢本體感覺與肌腱反射皆有異常，核磁共振檢查發現胸椎有腫瘤壓迫脊髓，造成麻木與難以行走的症狀。所幸經顯微脊椎腫瘤切除手術，陳恢復良好，麻木情形大幅改善，走路也正常許多。

台大新竹分院神經外科醫師何孟穎說明，脊椎有各式各樣的腫瘤可造成脊髓壓迫，進而導致四肢癱瘓、麻木等症狀，陳婦的胸椎腦膜瘤屬於硬腦膜內脊髓外腫瘤的類別，該類別常見的還有許旺細胞瘤，一樣會造成脊髓或神經根壓迫，兩者大部分都是良性腫瘤，只是病理機轉不同。

何孟穎表示，脊椎腦膜瘤九成為良性腫瘤，八成發生於50至60歲的女性，又以胸椎最常見。大部分病患都是偶發之單一腫瘤，少部分病人會有多發性腫瘤，而這些病人通常為第二型神經纖維瘤患者或是有家族遺傳基因，一般病人不用過度擔心，只要手術後定期追蹤即可。

何孟穎說，造成下肢麻木的原因有很多，雖然大部分是腰椎退化造成，但其他可能性也不容忽略，假設病患症狀越演越烈，甚至無力且不良於行，還是建議到神經內科或神經外科門診，尋求更進一步的檢查與協助。

編輯推薦

腫瘤 台灣

上一則

難阻擋甜食誘惑 當心「高血脂」有機可乘

下一則

抗膽鹼能藥 易引發失智

延伸閱讀

顏立薔、王杰夫入圍雷傑納隆科學獎40人決賽

顏立薔、王杰夫入圍雷傑納隆科學獎40人決賽
想尿尿不出 小心攝護腺肥大找上門

想尿尿不出 小心攝護腺肥大找上門
以為腹瀉竟是腫瘤？神經內分泌腫瘤症狀變化多端難察覺

以為腹瀉竟是腫瘤？神經內分泌腫瘤症狀變化多端難察覺
8公分食道腫瘤阻礙吞嚥 放置食道支架改善進食

8公分食道腫瘤阻礙吞嚥 放置食道支架改善進食

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

吃葉黃素護眼？5個常見錯誤觀念

2021-01-27 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋痛怎麼辦？ 50歲後可能要面對的疼痛

2021-01-29 02:00
南基醫院眼科醫師周介仁提醒兒童突發性斜視應及早就醫，以免影響視力發展。圖／南基醫院提供

14歲女學生突然斜視 奔波兩岸就醫終找出病因

2021-01-23 05:15
（圖：健康醫療網提供）

天冷真的會傷「心」！這些症狀持續10分鐘恐奪命

2021-01-28 00:59
圖片來源 ／健康醫療網

別讓糖尿病阻eye你 糖友多管齊下挽救視力

2021-01-26 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

長者也要做牙齒矯正？牙醫師解惑

2021-01-27 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇