以為腹瀉竟是腫瘤？神經內分泌腫瘤症狀變化多端難察覺

圖片來源 ／健康醫療網

氣喘、慢性腹瀉、潮紅、心悸、皮膚炎等，這些彼此看似毫無關係的症狀，若久治未癒其實很可能是俗稱「賈伯斯病」的神經內分泌腫瘤 在作怪。神經內分泌腫瘤屬於一種需長期對抗的慢性癌症 ，罹病的患者不乏許多知名人士，如蘋果電腦創辦人賈伯斯。賈伯斯於2011年就是因胰臟神經內分泌腫瘤惡化轉移而不幸去世，此疾病因為賈伯斯才漸漸被大眾認識，故又名「賈伯斯病」。除了上述症狀外，尚包括咳嗽、反覆潰瘍、低血糖 嚴重飢餓感、發熱以及盜汗等皆為神經內分泌腫瘤常見症狀。

臺大醫院消化內科鄭祖耀醫師指出，神經內分泌腫瘤症狀無所謂的特異性，患者若有咳嗽，往往被認為是其他疾病所致；又或是腹瀉拉肚子的症狀，其實也可能被當作其他疾病諸如急性腸炎，不容易想到是跟神經內分泌腫瘤有關。因此早期發現神經內分泌腫瘤是相對困難的，早期的統計中，患者甚至要花費5到7年才能確診。

鄭祖耀醫師分析，神經內分泌腫瘤可能發生在腸胃道、肺臟、胰臟等部位，如果有荷爾蒙分泌，會產生對應的功能性症狀。臨床上依照組織惡性度分為三個等級：G1-G3。G1、G2的神經內分泌腫瘤生長速度相對慢，症狀常不明顯，疾病預後較佳，通常優先考慮以手術切除；若不適合手術，將以生物製劑及標靶藥物治療為主。而G3的神經內分泌腫瘤惡性度較高，多以化療或局部放療來處置。

生物製劑荷爾蒙治療新突破 新型長效注射凝膠劑症狀控制率達7成

鄭祖耀醫師說明，早期生物製劑治療僅短效劑型可選用，需每天施打，對於生活節奏繁忙的上班族或行動不便的長輩族群相對不方便。從患者角度來看，需天天扎針不只較麻煩，注射意願也會有所降低。所幸現今隨著藥物發展，已有新型長效注射凝膠劑可供患者選擇，使用方便性高且疼痛感較低，經由專業醫療人員指導後，患者有機會在家即可完成注射，不只提升日常生活便利性，患者的接受度也較高。

鄭祖耀醫師補充，追蹤研究報告發現，新型長效注射凝膠劑能有效延長無惡化存活期，對於非功能性胃腸胰神經內分泌腫瘤患者，相較於未用藥組別能顯著延長無惡化存活期達20.5個月。另有研究指出，針對功能性胃腸胰神經內分泌腫瘤患者，也能有效緩解腹瀉及潮紅症狀達70%以上。

手術風險高 多發性內分泌腫瘤亦適用新型長效注射凝膠劑

鄭祖耀醫師分享，有位近90歲的老伯伯罹患G1胰臟神經內分泌腫瘤，因有心律不整的問題，再加上其年事已高，進行麻醉手術的風險高；與病患討論後，改以新型長效注射生物製劑荷爾蒙治療進行兩年多，腫瘤由原先2.5公分，目前追蹤縮小至2.1公分。

鄭祖耀醫師說，另一種生物製劑荷爾蒙治療的適用者為家族遺傳型多發性內分泌腫瘤的患者，因為一旦發現有2公分以上的胰臟神經內分泌腫瘤，外科醫師即建議手術切除；但家族遺傳型患者終其一生胰臟神經內分泌腫瘤仍會不斷生長，手術治療無法徹底根除，因此可考慮使用新型長效注射凝膠劑進行治療，使腫瘤有機會得到較佳控制。

鄭祖耀醫師提醒，神經內分泌腫瘤因症狀不明顯容易被誤判，故患者若出現相關症狀且遲遲未能找到病因時，即應提高警覺就醫檢查是否為神經內分泌腫瘤，在腫瘤轉移前提早發現及早治療，以保持良好的生活品質。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48866/

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