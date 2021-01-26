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打鼾是身體警訊！小心睡眠呼吸中止

陳碧珠
看似沒什麼的「打鼾」，其實是身體警訊。(本報資料照片)
看似沒什麼的「打鼾」，其實是身體警訊。(本報資料照片)

即將邁入40大關、身材微胖的王先生長期有打鼾困擾，太太常被吵到睡不著，還經常目擊先生暫時停止呼吸，讓她緊張不已。直到某一天，王先生一起床血壓就飆高，緊急求診，檢查發現王先生睡覺每小時呼吸中止高達22次，等於三分鐘停一次。

看似沒什麼的「打鼾」，其實是身體警訊。台北榮總胸腔部臨床呼吸生理科主任周昆達表示，嚴重打鼾會導致睡眠呼吸中止症，可能引發冠心症與高血壓，進而提高心肌梗塞、腦中風風險。

周昆達解釋，經常性的睡眠呼吸中止症，會影響白天活動，晚上睡眠片段化、反覆被干擾，身體一下子有氧、無氧，也會啟動發炎反應，交感神經過度活化，血管長期繃緊，會導致高血壓、心血管疾病，甚至糖尿病、癌症的發生。

可透過嗜睡量表自行測驗

愛普沃斯嗜睡自我評量表
愛普沃斯嗜睡自我評量表

「你，累了嗎？」並非單純的廣告台詞，周昆達提醒，愈睡愈累是打鼾頭號警訊，長期打鼾伴隨白天嗜睡、注意力不集中、開車開到睡著，那就得注意了，倘若無法判斷嗜睡程度，可透過「愛普沃斯嗜睡量表（ESS，Epworth sleepiness Scale）」自行測驗。

透過鼾聲的「音頻」，可作為初步研判疾病風險。亞東醫院呼吸照護中心主治醫師王崇任指出，上呼吸道引起的打鼾，多與鼻中膈彎曲、過敏性鼻炎或感冒有關，鼾聲低頻且連續性，給予抗組織胺等適當藥物即可改善。

肥胖、菸酒都是高風險群

下呼吸道引發的打鼾，常見鼾聲為中高頻且間接式，又因為靠近脖子，頸動脈長期受到振動，中膜容易變厚血管漸漸狹窄，倘若患者又有高血脂，還可能出現粥狀動脈硬化。

王崇任表示，下呼吸道引發的打鼾，嚴重會導致阻塞性睡眠呼吸中止症，發生心肌梗塞、中風的機率是一般人的2至3倍。「肥胖」是引起睡眠呼吸中止症最主要的風險因子之一，若BMI大於27、脖子構造較粗、氣道狹窄、經常喝酒、抽菸的人，曾罹患心臟病或中風、糖尿病、年輕性高血壓等病患，都是睡眠呼吸中止症高風險群。

一旦確診為睡眠呼吸中止症，建議除了遵循醫囑配合治療，平日也可增加心肺運動，以活絡心血管功能，建立有助睡眠衛生的生活習慣，包括戒菸、戒酒，如果想喝咖啡，一天最多一杯，最好在中午之前就喝完。

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