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即時高壓氧治療 緩一氧化碳傷害

胡蓬生
大千醫院副院長蔡建宗提醒，若發生一氧化碳中毒，一定要即刻送到醫院接受高壓氧治療，降低後遺症發生機率。(圖：大千綜合醫院提供)
大千醫院副院長蔡建宗提醒，若發生一氧化碳中毒，一定要即刻送到醫院接受高壓氧治療，降低後遺症發生機率。(圖：大千綜合醫院提供)

天氣寒冷，日前台灣苗栗市發生一家三口一氧化碳中毒意外，苗栗市大千綜合醫院提醒，許多民眾會緊閉門窗抵禦寒風，但如果家中瓦斯熱水器燃燒不完全或使用木炭火爐取暖，就容易引發一氧化碳中毒，若能即時接受高壓氧治療，將是降低日後發生神經學後遺症機率的重要關鍵。

大千綜合醫院醫療副院長及高壓氧治療中心主任蔡建宗表示，一氧化碳會讓血色素無法與氧氣結合，導致血液中的一氧化碳濃度提升、氧氣下降，初期會感覺輕微頭痛和頭暈，中毒程度提升後就會有惡心、嗜睡的症狀，嚴重甚至陷入昏迷。高壓氧治療是讓病人在完全密閉的壓力艙內吸入100%純氧，以高濃度氧氣置換出體內的一氧化碳，同時改善身體組織缺氧狀況及增加細胞存活。

他指出，研究顯示約有40%的一氧化碳中毒病人會出現神經學後遺症，包含認知功能受損、人格特質改變或是行動功能障礙等，這些症狀可以持續一年以上甚至終身，對病人生活起居造成深遠的影響。因此，若能在中毒初期盡早給予高壓氧治療，就能減少一氧化碳對身體的傷害，也能大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。

他提醒，民眾除使用瓦斯熱水器及爐具需留意一氧化碳中毒，日前台灣南部還發生溫水游泳池熱水器燃燒不完全，造成22人一氧化碳中毒事件；提醒大眾無論是在家中或會使用到瓦斯熱水器的公共場所，除熱水器要定期安檢，也要注意排氣功能，才能為生命安全增加保障。

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