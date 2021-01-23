潰瘍性腸炎症 讓人狂拉肚子

潰瘍性腸炎症狀與腸胃炎、腸躁症類似，容易被忽略。（Getty Images）

腹瀉不可預期，造成生活困擾。醫師提醒過於頻繁的腹瀉需要留意，台灣 南投縣50歲陳姓男子腹瀉持續數星期，剛開始以為是吃壞肚子，不過每天幾乎都在廁所度過，甚至拉出血便，才到醫院急診，經大腸鏡及電腦斷層檢查，發現大腸直腸嚴重發炎、潰瘍，經抗生素治療及靜脈輸液治療後才出院，並回門診持續追蹤治療。

潰瘍性腸炎症狀與腸胃炎、腸躁症類似，容易被忽略。除了持續腹痛、腹瀉之外，還可能出現體重減輕、發燒甚至血便、貧血等症狀，疾病時好時壞，但發炎往往會持續多年，嚴重影響生活品質。

南投醫院大腸直腸肛門外科醫師許家榮醫師說，潰瘍性腸炎都是腸道黏膜慢性發炎所導致的疾病，成因不明，可能與免疫系統失調、家族史、感染、生活壓力等有關。潰瘍性腸炎需盡早就醫控制，且需要長期治療，與疾病和平共存，降低併發症 。

若控制效果不佳或不規則治療時，疾病會有惡化的可能，嚴重時恐需手術治療，也不排除有癌化的可能性。日本 前首相安倍晉三也罹患潰瘍性腸炎多年，並因反覆發作。許家榮提醒潰瘍性腸炎患者，應聽醫囑、持續治療、定期追蹤，維持正常作息，才能保有良好生活品質。