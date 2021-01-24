眩暈、手腳無力…原來是腦瘤在作怪

一名36歲女子常眩暈，每回發作僅短短數分鐘，還合併動暈、右側聽力減退，醫師初步診斷為內耳的迷路炎。但就在等候回診做電腦斷層檢查過程中，女子逐漸出現右手腳無力、麻木、吞嚥困難、尿失禁，緊急檢查，才發現腦部右側顳葉腫瘤 已壓迫腦室和腦幹。

有眩暈的人不少，來襲時有如天旋地轉，甚至伴隨噁心、嘔吐症狀，和頭暈的頭昏昏、頭重腳輕不一樣。常見的眩暈中，有一種是良性陣發性姿勢性眩暈，常在姿勢變動時出現，有可能是耳石脫落或梅尼爾氏症等，暈眩時間可能從數分鐘到幾個小時，還常伴隨有耳鳴、聽力改變。

台北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主治醫師余育霖說，眩暈病人中，良性約占六到八成，又以耳石脫落症占大宗，原因多為內耳半規管的耳石脫落，可以藥物、耳石復位術治療。

不過，眩暈有「良性」也有「惡性」。余育霖說，「惡性陣發性姿勢性眩暈」又稱「中樞性陣發性姿勢性眩暈」，可能是腦部腫瘤、出血或梗塞的初期表現，症狀和良性極為相似，也可能為姿勢性眩暈，並合併聽力改變、耳鳴。

余育霖說，患者不一定有四肢無力、共濟失調和非典型眼震等中樞神經病灶的證據。若是腦部腫瘤、腦出血，電腦斷層還偵測得出來，但初期的腦梗塞，則要靠核磁共振檢查。

余育霖提醒，暈眩患者若初步治療效果不佳，或合併出現看到兩個影子、眼歪嘴斜、吞嚥困難、四肢無力或手腳麻木等症狀，就要懷疑是否有腦部病灶，建議趕快出就醫。