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急性心肌梗塞併發二尖瓣腱索斷裂 葉克膜成功救回一命

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

冬季是心肌梗塞的好發季節，因天氣轉冷導致血管容易收縮，發生心肌梗塞的機會也較高，尤其是三高族群（高血壓、高血脂、高血糖）。一名76歲老翁因急性下腹痛且直冒冷汗至醫院急診，經由急診醫師檢查評估確診為急性心肌梗塞，便會診心臟內科團隊安排心導管手術，術後併發二尖瓣腱索斷裂，緊急啟動心臟內外科團隊聯合會診，為他裝設葉克膜及二尖瓣置換手術救命，目前恢復良好已平安出院在家休養。

急性心肌梗塞 血壓不穩裝設葉克膜救命

台灣恩主公醫院心臟外科陳綱隆醫師表示，76歲老翁有高血壓病史，在急診室因為喘合併低血壓在醫師的評估下接受氣管插管，在心電圖檢查顯示有ST段的上升強烈懷疑急性心肌梗塞，緊急與心臟內科朱景祺醫師安排會診進行心導管手術，在心導管檢查發現右側冠狀動脈阻塞，順利打通右側冠狀動脈後進行支架置放，病人仍因血壓不穩定需裝設葉克膜置放。

肺水腫嚴重 二尖瓣置換手術助脫險

但置放完葉克膜後心臟的恢復並不理想，雖然在利尿劑強力脫水之下，肺水腫的狀況仍一天比一天嚴重，緊急啟動心臟內科；外科會診，安排經食道超音波，發現此次急性心肌梗塞併發二尖瓣腱索斷裂的情形，且心肌梗塞的範圍極大，造成乳突肌壞死合併二尖瓣腱索斷裂，經醫療團隊評估之後，緊急安排二尖瓣置換手術，不但肺水腫快速消退也順利脫離了葉克膜。

心肌梗塞嚴重併發症 二尖瓣腱索斷裂瞬間奪命

陳綱隆醫師指出，二尖瓣腱索斷裂是急性心肌梗塞相當嚴重的併發症，通常是單一冠狀動脈的急性栓塞，心臟的血管來不及產生側枝循環，造成乳突肌的壞死進一步導致二尖瓣索斷裂，緊急手術是唯一治療的方法；因此，平時應該多注意心血管的保健，若有胸痛胸悶及呼吸喘的症狀或有三高的病史，應該定期接受心血管疾病的篩檢，減少心肌梗塞的風險。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48791/

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