時常頭暈卻確診大腸癌？ 5大腸癌症狀曝光

圖片來源 ／健康醫療網

大腸癌患者會出現不明原因貧血、排便習慣改變、體重減輕、消化道出血、腹痛等症狀。台灣衛生福利部臺北醫院大腸直腸外科高彬勝主任指出，因初期症狀不明顯，容易被忽略，除了定期接受篩檢 ，若有類似症狀出現時，有應盡快就醫檢查，及早發現就能及早接受治療。

時常頭暈別忽略 恐是身體發出警訊

一名80歲阿嬤，近來時常感到頭暈，起初以為是年紀大導致，因此不以為意，直到因頭暈跌到骨折就醫，經檢查發現有嚴重貧血，進一步檢查後竟確診為大腸癌第1期。高彬勝主任指出，經檢查發現阿嬤膽囊也有發炎及壞死情形，進而採大腸及膽囊切除及骨折手術，並接受兩個月的血液透析治療，目前已順利返家，並接受固定門診追蹤。

定期健康檢查 及早發現病症及早治療

高彬勝主任解釋，這名患者過去未有腸胃道症狀，也未有大腸癌家族史，僅感覺頭暈症狀，但因腫瘤每天一點點的持續出血，身體不自覺中流失血液導致嚴重貧血，才會促使患者出現頭暈、疲勞等症狀，經過此事也讓患者全家人認知到癌症 篩檢及定期健康檢查的重要性。

大腸癌治癒率高 定期篩檢是關鍵

治療大腸癌以手術切除為主，但仍須考量病患不同病症，給予包括化學藥物治療、術前電療與化學藥物治療等不同治療，以減少腫瘤的局部復發，並增加保留肛門的機率。高彬勝主任強調，大腸癌可藉由定期篩檢而早期發現、早期治療，且治癒率高，因此民眾除了養成良好的生活習慣，也應定期接受篩檢，才能即時解決病症問題。

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