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講話像含滷蛋 竟是缺血性腦中風

趙容萱
醫師邱新藻提醒，心房顫動是缺血性中風最危險因子之一，務必把握黃金三小時就醫，提高存活康復機率。（圖：亞大醫院提供）
醫師邱新藻提醒，心房顫動是缺血性中風最危險因子之一，務必把握黃金三小時就醫，提高存活康復機率。（圖：亞大醫院提供）

台中65歲王姓男子罹糖尿病、心房顫動，日前凌晨因左半身無力，講話像「含滷蛋」模糊不清，經家人送醫檢查，院方研判是缺血性腦中風，緊急施打血栓溶解劑後，恢復狀況良好。

台中亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師邱新藻提醒，心房顫動是缺血性中風最危險因子之一，務必把握黃金三小時就醫，提高存活康復機率。患者需要長期透過抗凝血藥物作為中風防治，應與醫師充分討論，選擇對自己做有利的治療藥物。

邱新藻說，患者到院後，經腦部電腦斷層檢查發現，腦部並無大血管阻塞，不過根據家人描述，從發現狀況有異到送達醫院，已經超過三個小時，家屬經與醫師討論後，決定自費施打血栓溶解劑治療。

邱新藻指出，患者後續雖有部分腦出血，但僅造成些微說話不流暢症狀，其餘功能恢復良好，且住院期間會診心臟內科醫師，剝絲抽繭找出致病原因原來與心房顫動(心律不整)有關。

邱新藻說明，根據台灣2018年臨床試驗顯示，在腦中風發作3到4.5小時的個案中，有施打血栓溶解劑的患者，三個月後的復元情況良好，且死亡風險中無顯著差異，以王姓病患為例，只要符合一定的條件，家屬也同意自費施打，確實能獲得較佳的預後。

邱新藻強調，缺血性腦中風為血管堵塞造成，通常與三高、老化有關；當發生急性缺血性腦中風三小時內且沒有禁忌下，會在靜脈注射血栓溶解劑，藉此快速溶解腦部的血栓，減少因缺血所引起的腦部損傷。

他說明，心房顫動為心臟跳動不規則，心房內易產生血栓，當血栓跑到冠狀動脈血管，就會造成心肌梗塞，萬一離開心臟跑到腦部，則會造成腦中風，猝死機率恐大幅增加。

65歲王姓男子經核磁共振檢查，紅圈處為缺血性腦中風。（圖：亞大醫院提供）
65歲王姓男子經核磁共振檢查，紅圈處為缺血性腦中風。（圖：亞大醫院提供）

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